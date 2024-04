Djokovici – Ivanisevici, „ruptură“ explicată în premieră: de ce s-a destrămat colaborarea după 5 ani

La finalul unui sezon 2023 de vis, cu trei titluri de Grand Slam adăugate în CV, Novak Djokovici (Serbia, 36 de ani, 1 ATP) s-a arătat revoltat de alegerea lui Darren Cahill drept „Antrenorul Anului“ în circuitul ATP.

Nole a fost de părere că antrenorul său, Goran Ivanisevici, merita această distincție. Cahill a fost răsplătit însă pentru modul în care l-a ridicat pe Jannik Sinner (Italia, 22 de ani, 2 ATP) și acest sezon 2024, în care elevul său a debutat cu o victorie electrizantă la Australian Open a confirmat că fostul antrenor al Simonei Halep face o treabă excelentă. Între timp, Sinner și-a trecut în palmares și trofeele de la Rotterdam și Miami.

În timp ce relația Cahill – Sinner înflorește, colaborarea cuplului Djokovici – Ivanisevici s-a încheiat brusc! Și, surprinzător, sârbul care îl indica pe Goran drept cel mai bun antrenor din lume a fost cel care a anunțat „ruptura“ pe 27 martie. Adică, la două săptămâni după eliminarea sa în turul III de la Indian Wells, după un rezultat-bombă în fața italianului Luca Nardi (20 de ani), aflat pe locul 123 ATP în momentul întâlnirii!

După o perioadă în care s-a păstrat tăcerea în privința acestei despărțiri, acum croatul a fost cel care a ieșit în presă și a oferit primele declarații. Potrivit Eurosport, Ivanisevici, un fost jucător legendar la rândul său, campion la Wimbledon 2001, a confirmat ceea ce se știa: să lucrezi cu un tip extrem de exigent, cum e Nole, un geniu al „sportului-alb“, e o provocare care te consumă enorm. Și, treptat, a intervenit uzura în această relație Djokovici – Ivanisevici care, potrivit spuselor antrenorului, a început să dea semne clare că ajunge la final, încă de anul trecut.

„Să lucrez cu Djokovici a fost o mare onoare, o mare responsabilitate și o experiență entuziasmantă. Au fost niște ani minunați, în ciuda tuturor mizeriilor prin care a trebuit să trecem, cum ar fi ceea ce s-a întâmplat în pandemie (n.r. – Djokovici a fost exclus de la Australian Open 2022, fiind nevaccinat), accidentările, descalificarea de la US Open. Îi sunt veșnic recunoscător lui Novak pentru că m-a lăsat să-l ajut în această perioadă. Dar trebuie să recunoaștem că amândoi avem un sentiment de oboseală și saturație. Uneori, oamenii uită toată tensiunea pe care a trebuit să o confruntăm împreună, ca atunci când a fost desemnat cel mai mare răufăcător de pe planetă în timpul pandemiei. Am ajuns la un punct de saturație, în care eu m-am săturat de el și el s-a săturat de mine. Mai mult, am avut senzația că nu-i mai pot fi de folos“, a explicat croatul de 52 de ani.

„Nu știa pe cine să ucidă primul...“

În continuarea dialogului, Ivanisevici a admis că a simțit, încă de la finalul stagiunii precedente, că trebuie să iasă din stafful lui Nole.

„Mi-am dat seama că ajungem în acel punct pentru prima dată, anul trecut, în Statele Unite, deși înfrângerea din finala de la Wimbledon ne-a afectat foarte mult, mai ales pe mine. Știam deja că sfârșitul nostru era aproape. Poate ar fi trebuit să ne despărțim după US Open...“, a continuat Goran.

Acesta a comentat și ieșirile nervoase ale lui Novak pe teren, în timpul partidelor în care lucrurile nu decurg, așa cum vrea el. De multe ori, liderul ATP a avut izbucniri la adresa oamenilor din loja sa, fiind criticat pentru astfel de manifestări.

„Adevărul e că a strigat mult la noi, întrebându-ne cum se poate îmbunătăți, eliberându-se astfel de tensiune. Și era greu să răspundem pentru că abia ne puteam auzi de la distanță.În finala de la Adelaide, când s-a confruntat cu Korda în 2023, ne-a certat tot timpul când pierdea câte un punct. La un moment dat, i-am transmis să încerce să-și găsească liniștea interioară. Ne-a privit furios și a spus că nu știe pe cine să ucidă primul. Dar apoi tot el a găsit o modalitate de a schimba jocul în bine. După meci, în vestiar, am izbucnit în râs, amintindu-ne de acel moment. Înțeleg perfect astfel de momente pentru că am fost jucător de tenis. Și Djokovici e conștient că atitudinea lui îi face pe oameni să fie, uneori, împotriva lui. L-am sfătuit să nu fie atât de expresiv, să caute modalități de a se calma și de a scăpa de tensiune, dar nu e ușor să o facă. E un adevărat geniu pentru că întotdeauna a găsit o cale de ieșire din situații complicate“, a mai spus Ivanisevici.

Djokovici va reveni pe teren peste câteva zile, urmând să debuteze în sezonul de zgură, la Monte Carlo (7-14 aprilie).