Djokovici – Alcaraz, „bijuteria“ de la French Open: Argumentul care îl face un meci de neratat

Tenis de vis la Paris descrie plastic ce urmează să vedem, vineri seară, pe Eurosport (cel mai probabil, după ora 20.00), în ceea ce va fi, nu doar meciul anului în circuitul masculin, dar și unul dintre marile evenimente sportive la care vom asista în 2023!

Pentru acest duel din semifinale, Djokovici – Alcaraz, e cel la care au visat toți iubitorii tenisului, încă din momentul în care s-a tras la sorți tabloul de la French Open. De o parte a fileului se va afla Nole, în formă, dar la apusul carierei sale stelare. Sârbul a făcut parte din acel trident fabulos, cu Federer (retras în 2022) și Nadal (accidentat și cu șanse pur teoretice de a reveni în 2024), fiind ultimul dintre ei capabil, în continuare, de atingerea fazelor superioare ale turneelor majore.

În fața sârbului se va afla Carlos Alcaraz, înfricoșător de bun, la doar 20 de ani! Bornele atinse de el până la această vârstă arată, indiscutabil, că avem de-a face cu jucătorul care va domina tenisul mulți ani de acum înainte. De fapt, e cam nedrept că ibericul a fost poreclit „Noul Nadal“. Deși comparația cu un asemenea titan al sportului e frumoasă, foarte probabil, Alcaraz va atinge un nivel al rezultatelor pe care, în acest moment, nu-l putem concepe noi, cei de pe margine.

Meciul care nu se va mai repeta de multe ori

Confruntarea de la Paris trebuie prețuită, nu doar pentru că ne oferă cel mai dorit meci de la această ediție a întrecerii, dar și pentru că, realist vorbind, nu se va mai repeta de prea multe ori. Pentru că Djokovici se apropie de retragere, după cum admite și el.

„Când am spus că lucrurile nu mai stau la fel ca înainte, mă refeream la felul în care corpul meu e capabil să-și revină. Am din ce în ce mai multe dificultăți, simt durerea mai des și adevărul e că mereu se întâmplă ceva, aproape în fiecare săptămână am o problemă fizică. Nu știu cât voi rămâne motivat, având în vedere acest lucru și faptul că deja am realizat aproape tot ce se poate realiza în lumea tenisului. De mai multe ori, mi s-a pus întrebarea: <<Cât timp crezi că vei mai avea motivația, această dorință arzătoare de a intra pe teren?>>. În prezent, dorința e încă acolo, dar am 36 de ani și lucrurile se pot schimba rapid. Nu știu cât timp mai am“, a explicat Novak.

De altfel, acesta e doar al doilea duel Djokovici - Alcaraz de până acum. Precedentul a avut loc pe 7 mai 2022, în semifinalele turneului de la Madrid, tot pe zgură. Atunci, a câștigat puștiul spaniol: 6-7, 7-5, 7-6, la capătul unui meci de 3 ore și 38 de minute.

French Open 2023

Sferturi, masculin

Alcaraz (1 ATP) – Tsitsipas (5 ATP) 6-2, 6-1, 7-6

Djokovici (3 ATP) – Khachanov (11 ATP) 4-6, 7-6, 6-2, 6-4

Zverev (27 ATP) – Etcheverry (49 ATP) 6-4, 3-6 6-3, 6-4

Rune (6 ATP) – Ruud (4 ATP) 1-6, 2-6, 6-3, 3-6

Semifinale, masculin

Zverev (27 ATP) – Ruud (4 ATP)

Alcaraz (1 ATP) – Djokovici (3 ATP)

Se vor juca, vineri, după ora 16.00 (Eurosport)

Sferturi, feminin

Muchova (43 WTA) – Pavlyuchenkova (333 WTA) 7-5, 6-2

Svitolina (192 WTA) – Sabalenka (2 WTA) 4-6, 4-6

Haddad Maia (14 WTA) – Jabeur (7 WTA) 3-6, 7-6, 6-1

Swiatek (1 WTA) – Gauff (6 WTA) 6-4, 6-2

Semifinale, feminin

Muchova (43 WTA) - Sabalenka (2 WTA)

Astăzi, ora 16.00 (Eurosport)

Haddad Maia (14 WTA) - Swiatek (1 WTA)

Astăzi, nu mai devreme de ora 17.30 (Eurosport)