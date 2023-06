Djokovici și-a dezvăluit sursa energiei la 36 de ani: E la îndemâna oricui și e gratis

Novak Djokovici (Serbia, 3 ATP) rămâne în prim-plan, într-un moment în care Roger Federer (41 de ani) și Rafael Nadal (37 de ani) au ieșit din prim-plan. Elvețianul a și încheiat deja socotelile cu sportul de performanță, în timp ce în privința lui Rafa există un mare semn de întrebare, el putând reveni pe teren, după o estimare optimistă, în 2024. Nole, în schimb, urmează să joace, în sferturile de la French Open, cu rusul Karen Khachanov (27 de ani, 11 ATP), meciul urmând să aibă loc, marți, la Paris.

Având în vedere că spaniolul Carlos Alcaraz (20 de ani, 1 ATP) e într-o formă fantastică și cu vreo 16 ani mai tânăr, comparativ cu Djokovici, sunt șanse mici ca Nole să câștige trofeul, la Roland Garros. Chiar și așa însă, surprinde faptul că sârbul își menține forma fizică destul de bună, în condițiile în care a refuzat vaccinul pentru COVID-19. La vremea respectivă, s-a spus că Djokovici reprezintă un pericol pentru sănătatea publică – de aceea, a și fost expluzat din Australia în 2022 – și că, pe termen lung, va fi praf și pulbere.

Până să vedem cum va fi starea de sănătate a lui Djokovici, acesta a vorbit despre principala sa sursă de energie, una care e la îndemănă oricui și nu costă nimic. Eurosport, postul care transmite French Open, a redat declarațiile sârbului.

Ce a spus Novak Djokovici?

*Somnul e foarte important. Probabil că e mai important decât orice mod de recuperare pe care l-ai putea face. Îmi place să dorm cel puțin 8 ore și jumătate pe noapte. Dorm destul de adânc. Nu mă trezesc noaptea, iar corpul mi se recuperează în acest interval de timp.

*Mai ales dacă ai parte de un efort fizic mare pe durata zilei, somnul e cel mai bun remediu, iar corpul tău îți cere asta. Somnul dintre ora 1.00 și 4.00 e cel mai important. Încerc să fiu deja într-un somn adânc, în acel interval al nopții.

*Nu mă duc prea devreme la somn, dar nici prea târziu, în jur de miezul nopții. Încerc să-mi fac acele 8-9 ore de somn de frumusețe. Cred că ajută mult la recuperare. Mă simt bine, mă simt proaspăt.

*Îmi place să adorm câte 10-15 sau chiar 30 de minute și în timpul zilei. De-a lungul zilei, am astfel de perioade, când îmi place să ațipesc sau să meditez. Îmi dă un plus de energie. Câteodată, doar 5 minute de exerciții de respirație mă ajută să mă încarc cu energie pentru tot restul zilei. Am o întreagă rutină, în acest sens.