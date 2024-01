Discursul lui Novak Djokovici, după calificarea în „optimi” la Australian Open și un nou „război” cu staff-ul său

Novak Djokovici s-a calificat în optimile de finală de la Australian Open 2024, la meciul 100 jucat la simplu, la turneul de la Melbourne. Sârbul, de 10 ori campion la Antopozi, a trecut uşor de Tomas Martin Etcheverry, scor 6-3, 6-3, 7-6, pe Rod Laver Arena, în turul trei al Australian Open.

Nole s-a impus în două ore şi 28 de minute într-un meci în care a servit perfect, a jucat cel mai bine de la startul turneului, dar și în care a avut mai multe clinciuri verbale cu cei din staff-ul său. „A fost un meci grozav, cred eu. Cea mai bună prestaţie pe care am avut-o în acest turneu. Evident, sunt mulţumit de modul în care am jucat pe parcursul întregului meci, în special în primele două seturi.

El a accelerat, şi-a ridicat nivelul tenisului probabil cu unul sau două niveluri în setul al treilea şi am mers cap la cap. În tie-break cred că am găsit loviturile potrivite, serviciile potrivite şi am închis meciul”, a declarat Djokovici în interviul de pe teren.

Explicații pentru ieșirile la oamenii săi

Deși a făcut cel mai bun meci al său la actuala ediție de la Australian Open, Djokovic a avut și momente în care a fost foarte nervos. Așa cum obișnuiește atunci când lucrurile nu merg așa cum vrea, sârbul s-a răstit de câteva ori către oamenii din loja sa. La finalul partidei, Nole a fost întrebat de ce are mereu acele răbufniri către staff-ul său, iar liderul mondial a început să râdă, dând de înțeles că totul face parte din personalitatea sa.

"Orice voi spune va fi folosit împotriva mea. Nu sunt atât de sigur dacă este o tensiune sănătoasă. Îți voi spune altfel. Uneori e sănătos.. uneori e nesănătos. Trecem împreună prin momente bune și momente rele. Totul face parte din călătorie. Sunt singur pe teren. În afara terenului, este un efort de echipă. Este bine să am o discuție când sunt aproape de ei. De multe ori nici nu vrei să înțelegeți ce ne spunem. Dar totul este distractiv când câștigăm", a spus Novak Djokovici.

După a 31-a victorie consecutivă la Australian Open, Djokovici urmează să îl înfrunte în turul al patrulea pe Ben Shelton, cap de serie 16, sau pe Adrian Mannarino, cap de serie 20.