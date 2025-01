Dinamo și Rapid, arse la buzunar de FRF. Suporterii au încins prea tare atmosfera pe Arena Națională

Echipele de fotbal Dinamo și Rapid au fost sancționate, miercuri, de Comisia de Disciplină din cadrul FRF cu penalitate sportivă de 33.750 de lei, respectiv 60.000 de lei, pentru incidentele petrecute la meciul direct din cadrul etapei a 21-a a Superligii, scor 0-0.

„SC Dinamo 1948 SA vs. FC Rapid 1923 - Incidente - În temeiul art. 82.1 și 3.a și c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sancționează clubul SC Dinamo 1948 SA cu penalitate sportivă de 33.750 lei. În temeiul art. 82.2 și 3.a și c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sancționează clubul FC Rapid 1923 cu penalitate sportivă de 60.000 lei”, se arată în decizia comisiei, publicată pe site-ul oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal.

Meciul Dinamo - Rapid, scor 0-0, din cadrul etapei a 21-a a Superligii, s-a disputat la 22 decembrie 2024 pe Arena Națională și a început cu întârziere din cauza materialelor pirotehnice folosite de suporterii celor două echipe.

În cadrul aceleiași ședințe, Comisia de Disciplină a hotărât sancționarea echipei Poli Iași pentru incidentele înregistrate la partida cu FCSB (0-2): Amenda este de 5.000 de lei.