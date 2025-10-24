Dinamo a uitat să mai bată. „Câinii” nu reușesc să se apropie de podium

FC Argeș a terminat la egalitate cu Dinamo, 1-1, vineri seara, la Mioveni, într-un meci din etapa a 14-a a Superligii de fotbal. Ambele formații rămân cu 24 de puncte, la distanță de 3 ”lungimi” față de Universitatea Craiova, ocupanta ultimului loc de pe podium.

Dinamo a deschis scorul prin fundașul togolez Kennedy Boateng (35), după un corner executat de scoțianul Daniel Armstrong. Piteștenii au egalat repede, prin ex-dinamovistul Robert Moldoveanu (40), al cărui șut a fost deviat de israelianul Nikita Stoinov.

Dinamo are o singură victorie în ultimele cinci etape, în care a mai înregistrat trei remize și un eșec. FC Argeș este la al treilea meci consecutiv fără victorie, bilanțul fiind de un eșec și două egaluri.

FC Argeș - Dinamo 1-1 (1-1)

Stadion Orășenesc - Mioveni

Au marcat: Moldoveanu (40)/ Boateng (35).