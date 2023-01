Dictatorul Lukașenko savurează Australian Open: Moment uriaș, astăzi, pentru Belarus

România are patru jucătoare în Top 100 mondial, însă a încheiat socotelile cu primul Grand Slam al anului, la simplu, în turul II. Belarus, în schimb, cu doar trei sportive de Top 100, are două semifinaliste!

Vorbim despre Aryna Sabalenka (5 WTA) și Victoria Azarenka (24 WTA). Dacă prima se afla, în mod clar, printre favorite la trofeu, având în vedere și clasamentul ei, în schimb, modul în care Vica și-a relansat cariera, la 33 de ani, când circuitul feminin e inundat de fete de 16, 17 și 18 ani, e cu adevărat impresionant. Iar traseul Azarenkăi a fost oricum, doar ușor nu! Ea a debutat, la Melbourne, cu o victorie cu campioana de la Australian Open 2020, Sofia Kenin, ajunsă, ce-i drept, pe locul 203 WTA acum. Mai departe însă, veterana din Belarus a fost testată de Madison Keys (13 WTA), finalistă la US Open 2017 și semifinalistă la French Open 2018 și Australian Open 2015 și 2022. În fine, în sferturi, în calea Vicăi a ieșit americanca Jessica Pegula (3 WTA) pe care mai toți specialiștii o vedeau drept campioană la această ediție.

Acest parcurs de vis pentru Azarenka vine la mai bine de un deceniu după ce ea a trăit cea mai bună perioadă din cariera sa. Între 2011 și 2013, Vica a cucerit Australian Open de două ori, a jucat două finale de US Open, două semifinale de Wimbledon și una, la Ronald Garros. Ascensiunea Azarenkăi a coincis cu un turneu excelent făcut de conaționala ei, Aryna Sabalenka. Care a și comentat perspectiva de a avea o finală cu două sportive din Belarus, sâmbătă, la Melbourne.

„Vreau să se întâmple asta. Atât eu, cât și Vica (n.r. – Victoria Azarenka), vom face tot ce depinde de noi să jucăm finala. Va fi ceva istoric, de necrezut. Ar fi ceva uriaș și ar ajuta mulți copii din țara noastră să aibă încredere că pot face performanță în tenis“, a spus Sabalenka.

Experții au altă favorită

Și, totuși, analiștii Eurosport, postul care transmite Australian Open, au fost de părere că, dintre sportivele rămase în competiție, campioana en-titre de la Wimbledon are cele mai mari șanse la un triumf, la Melbourne.

„Rybakina are un nivel de joc incredibil, în acest moment. Joacă exact la fel ca la Wimbledon. E grozavă și calmă. Serviciul e printre armele ei principale. În primele tururi, organizatorii au trimis-o pe terenurile secundare, dar acum, în sfârșit, oamenii vorbesc despre ea. Chiar cred că are capacitatea de a câștiga un nou titlu de Grand Slam, mai ales cu mentalitatea pe care o are“, a spus Barbara Schett.

Aceasta a fost completată de Mats Wilander, cu precizarea că suedezul are un bilanț catastrofal, când face astfel de pronosticuri: „Rybakina a jucat o finală foarte bună, la Wimbledon. Atunci, nu s-au acordat puncte. Altfel, era deja în Top 5 mondial. Eu cred că poate fi chiar numărul 1 WTA, într-o zi. Are un joc bun și, probabil, cel mai bun serviciu din tenisul feminin“.

Australian Open 2023, feminin

Sferturi

*Pliskova (31 WTA) – Linette (45 WTA) 3-6, 5-7

*Sabalenka (5 WTA) – Vekic (64 WTA) 6-3, 6-2

*Rybakina (25 WTA) – Ostapenko (17 WTA) 6-2, 6-4

*Pegula (3 WTA) – Azarenka (24 WTA) 4-6, 1-6

Semifinale

*Rybakina (25 WTA) – Azarenka (24 WTA)

Astăzi, ora 10.30, Eurosport.

*Linette (45 WTA) – Sabalenka (5 WTA)

După terminarea primul meci.