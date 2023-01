Djokovici, făcut impostor la Australian Open: Răspunsul tăios al sârbului

După acel fiasco legat de vaccinare, anul trecut, parcursul lui Djokovici (Serbia, 35 de ani, 5 ATP) e unul controversat și la Australian Open 2023. Pentru că sârbul joacă, având coapsa stângă bandajată, dar această situație nu l-a oprit din drumul său spre semifinale. Drept urmare, Nole e acuzat că se dă lovit pentru a-și „adormi“ adversarii!

„De îndată ce începe să alerge, nu există absolut nicio problemă cu deplasarea sa pe teren. Nu spun neapărat că e o manevră, e destul de evident că are ceva dureri dar, uneori, pare că uită de ele, așa că joacă liniștit. E vorba despre Novak. El folosește acest tip de tactică pentru a se concentra, pentru a se entuziasma. L-am văzut, făcând acest lucru de mult timp“, a spus fostul lider mondial la dublu, australianul Todd Woodbridge (51 de ani), citat de Eurosport.

În apărarea lui Nole a sărit însă Victoria Azarenka (33 de ani), acuzată în 2013 că s-a dat lovită în timpul semifinalei de la Australian Open, cu Sloane Stephens, pentru a tăia elanul adversarei. Vica a câștigat atunci, 6-1, 6-4, și a luat, ulterior, trofeul. A suferit însă enorm din cauza valului de acuze la adresa ei.

„Există uneori, nu știu, o dorință incredibilă de a ne împărți în răufăcători și eroi. Dar nu suntem ticăloși sau eroi, suntem ființe umane obișnuite, care trec prin atât de multe lucruri, iar ipotezele, judecățile și toate acele comentarii sunt niște porcării pentru că nimeni nu știe întreaga poveste. De asta îl înțeleg pe Djokovici acum. Mai ales după ce am trăit în 2013, cu felul în care am fost tratată, cu felul în care a trebuit să mă justific pentru că nimeni nu m-a crezut... “, a declarat sportiva din Belarus.

Și unchiul lui Nadal strâmbă din nas

Printre cei care au pus sub semnul întrebării gravitatea accidentării lui Nole se numără și Toni Nadal, unchiul lui Rafa. Potrivit Eurosport, acesta și-a exprimat opinia despre acest subiect, în dialog cu jurnaliștii de la El Pais.

„Am tot văzut accidentări, care au avut un efect imediat asupra prestației multor jucători, împiedicându-i să încheie anumite meciuri, așa că Novak n-ar trebui să fie surprins că îi e pusă la îndoială accidentarea, după marile sale performanțe împotriva lui Dimitrov și De Minaur. Ce-i drept, cu alte ocazii, l-am văzut suferind de diverse afecțiuni și asta nu l-a împiedicat să devină campion. Nu mă îndoiesc de veridicitatea problemelor sale și, dacă nu se înrăutățesc, nu cred că îl vor împiedica să devină campion la Australian Open“, a spus Toni Nadal.

Djokovici se amuză pe seama acuzelor

Văzând că lumea îl suspectează că se dă lovit, Djokovici a oferit un răspuns tăios și, fără să rostească vreun nume, a lăsat impresia că a făcut o referire indirectă la accidentările lui Nadal, care sunt privite cu totul altfel, în lumea tenisului.

„Celor care se îndoiesc, le transmit să continue să o facă. E amuzant cum sunt puse în discuție doar accidentările mele. Când alți jucători au probleme fizice, ei sunt niște victime, iar când e vorba de mine, se spune că mă prefac. Nu trebuie să demonstrez nimanui nimic, dar am dovezi medicale, de acum și de acum doi ani. Am ecografii foarte clare. Nu știu daca o să le arăt în documentarul care îl pregatesc. Depinde de ceea ce simt, dar nu-mi pasă ce cred oamenii. În jurul meu există o narațiune radical diferită de cea a altor jucători de tenis, dar asta îmi dă doar putere, mă motivează și mai mult să încerc să fiu cel mai bun din istorie, așa că nu pot decât să le mulțumesc (n.r. - celor care cred că se preface privind accidentarea). Tocmai am vorbit despre accidentare, nu știu, ne gândim dacă ar trebui să continuăm fără antrenament în zilele libere. Am făcut tot ce se poate pentru ca piciorul să fie OK și a mers. Am făcut pauză în zilele libere, chiar dacă îmi era dor de tenis. Dar a trebuit să prioritizez lucrurile“, a spus campionul sârb.

Australian Open 2023, masculin

Sferturi

*Khachanov (20 ATP) – Korda (31 ATP) 7-6, 6-3, 3-0, abandon Korda

*Lehecka (71 ATP) - Tsitsipas (4 ATP) 6-3, 7-6, 6-4

*Shelton (89 ATP) - Paul (35 ATP) 6-7, 3-6, 7-5, 4-6

*Djokovici (5 ATP) - Rublev (6 ATP) 6-1, 6-2, 6-4

Semifinale

*Khachanov (20 ATP) - Tsitsipas (4 ATP)

*Paul (35 ATP) - Djokovici (5 ATP)

Se vor juca, vineri, după ora 10.30 (Eurosport)