Diana Bulimar, de la bârnă la volan! Fosta gimnastă și-a luat dubă alături de iubitul ei: „Și-a dorit-o enorm!”

Diana Bulimar, una dintre cele mai îndrăgite gimnaste din „generația de aur” a României, a făcut o achiziție neașteptată, care a stârnit imediat valuri de reacții în mediul online.

Fosta sportivă și iubitul ei, Radu Dumitrache, și-au cumpărat o dubă albă, iar imaginile postate pe Instagram arată cât de entuziasmați sunt de noul „membru al familiei”.

Diana a dezvăluit, cu umorul care o caracterizează, că ideea i-a aparținut iubitului ei, iar visul acestuia de a avea o dubă era cunoscut chiar și de fanii emisiunii Power Couple, unde cei doi au participat.

„Cine ne cunoaște știe că duba este visul lui Radu (n-o să recunoască, dar în fine) cred că de când ne-am cunoscut. Nu mai zic de miștoul făcut după Power Couple, unde toată țara a aflat de această dubă dorită. Ei bine, a venit ziua: MEET WILKY. Ps. Nu, nu voi urla la el”, a scris Diana Bulimar pe Instagram, alături de mai multe poze în care apare la volanul mașinii Ford.

Cum au reacționat fanii

Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară. Mulți s-au bucurat pentru cei doi și le-au lăsat mesaje pline de entuziasm:

„Yeeyyy, în sfârșit, acea dubă! Nu mai știu dacă ați pierdut sau nu proba din cauza ei”,„Wow, ce tare! Mă super bucur pentru voi!”,„Să o stăpâniți sănătoși!”.

Printre cei care au reacționat s-a numărat și Radu Dumitrache, iubitul Dianei Bulimar, care a confirmat cu un zâmbet că duba era un plan vechi.

„Mult spus visul, dar da! O așteptam de mult timp!”, a comentat el la postare.

Cu noua achiziție botezată „Wilky”, Diana Bulimar și Radu par pregătiți de aventuri noi, departe de sala de gimnastică, dar cu același spirit jucăuș și plin de energie care i-a făcut iubiți de public.