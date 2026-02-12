search
Joi, 12 Februarie 2026
Adevărul
Destinul de film al perechii de patinatori Piper Gilles-Paul Poirier. Ea a luptat cu cancerul, el - cu accidentările

0
0
Publicat:

Patinatoarea canadiană Piper Gilles a câștigat miercuri seară medalia de bronz alături de Paul Poirier la dans pe gheață. Gilles este o femeie care a supraviețuit dificultăților vieții.

Pipper și Paul, o pereche renăscută FOTO EPA
Pipper și Paul, o pereche renăscută FOTO EPA

În decembrie 2022, Piper a fost operată de cancer ovarian. Dar Poirier a fost acolo pentru ea, „pentru că patinajul este ca o căsnicie profesională”.

Gilles (34 de ani) și Poirier (34 de ani) vin de departe, patinează de 15 ani și au depășit multe provocări. Au învins rapid cancerul. În februarie 2023, se antrenau, iar în martie au câștigat medalia mondială de bronz.

Pentru Piper, nu a fost prima dată când a fost implicată în cancer. În 2018, mama ei a murit din cauza unui glioblastom, o tumoare cerebrală care i-a răpit rapid luciditatea. „Era cea mai mare fană a mea, știam ce voia să fac. Așa că am continuat să patinez, chiar dacă era greu să termin competițiile și să nu o aud țipând de entuziasm”, a spus Pipper.

Sportiva a vrut să renunțe: „Când eram tânără, mi-am pierdut dragostea pentru acest sport. Am pierdut chimia cu fostul meu partener și ne-am despărțit, așa că am făcut ceea ce ar face orice fată de 18 ani confuză și îndrăgostită de lumina reflectoarelor: m-am dus la Los Angeles. Am vrut să particip la Skating With the Stars și am mers la un interviu. Femeia care mă evalua m-a întrebat: «Ești sigură că ai terminat cu patinajul profesionist?» I-am spus că am terminat, fără nicio îndoială.

După un an petrecut în Los Angeles, Paul Poirier m-a sunat și m-a întrebat dacă vreau să mă antrenez cu el. Am fost flatată că un olimpic bătuse la ușa mea și i-am dat sportului pe care îl iubeam o ultimă șansă. Ne-am înțeles imediat, pe gheață și în afara ei, ceea ce mi-a reaprins complet dragostea pentru patinaj”.

Glezna ruptă a lui Poirier l-a costat Jocurile de la Soci, teama de revenirea cancerului, ideea de a se retrage în 2024. Dar Piper și Paul au perseverat și la Milano au purtat costume inspirate de „Noaptea înstelată”, a lui Van Gogh, și de un program reluat din 2019, dar încă de mare succes.

În timpul dansului ritmic, una dintre brățările lui Paul s-a prins în colanții lui Piper. Ea a prins-o, evitând penalizarea care i s-ar fi aplicat dacă obiectul ar fi căzut pe gheață.

