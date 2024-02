De șapte ori câștigător de Formula 1, Hamilton va concura pentru Ferrari din 2025

Anterior, britanicul a reprezentat echipe de Formula 1 precum Mercedes și McLaren.

De șapte ori campion mondial la cursele de Formula 1, britanicul Lewis Hamilton, va concura pentru echipa Ferrari din sezonul 2025, a declarat serviciul de presă al echipei italiene. Britanicul a semnat un contract pe mai mulți ani cu Ferrari, care, la sfârșitul sezonului 2024, îl va pierde pe pilotul spaniol Carlos Sainz Jr.. Hamilton concurează în actualul sezon 2024 pentru echipa de Formula 1 a Mercedes.

„Am avut 11 ani incredibili cu această echipă și sunt atât de mândru de ceea ce am realizat împreună”, a spus Hamilton. „Mercedes a făcut parte din viața mea din 2013, acolo am crescut, așa că decizia de a pleca a fost una dintre cele mai dificile decizii pe care a trebuit să le iau vreodată. Dar a venit momentul să fac acest pas și sunt încântat să accept o nouă provocare. Îi voi fi mereu recunoscător Mercedes pentru sprijinul lor incredibil, recunoscător lui Toto Wolff (CEO-ul echipei) pentru prietenia și conducerea sa și vreau să termin la un nivel înalt împreună. Sunt 100% hotărât să arăt cele mai bune rezultate în acest sezon și să fac ca ultimul meu an cu echipa să fie de neuitat”.

Din 2007 până în 2013, Hamilton a concurat pentru McLaren, alături de care a devenit campion mondial în 2008. Cu Mercedes a câștigat campionatul mondial în 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 și 2020. În ceea ce privește numărul de titluri, Hamilton împarte recordul cu germanul Michael Schuchmacher. La finalul sezonului trecut, pilotul britanic ocupa locul trei în clasamentul general. El deține recordul de victorii în Formula 1 (103), pole positions (104) și podiumuri (195).