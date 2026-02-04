50 de șefi de state vin la ceremonia de deschidere a Olimpiadei de Iarnă Milano-Cortina. Americanii trimit doi oficiali de rang înalt

Stadionul „San Siro” va găzdui vineri seară, începând cu ora locală 20:00 (un ceas mai târziu la București), ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026. Competiția din Italia poate fi văzută pe TVR Sport și pe Eurosport.

Arena, inaugurată acum 100 de ani, în 1926, cu un derby de fotbal Inter-Milano, va fi în centrul atenției la nivel planetar.

Peste 50 de șefi de state și-au anunțat prezența pe „San Siro”. Statele Unite vor fi reprezentate de vicepreședintele J.D. Vance și de secretarul de stat Marco Rubio.

Pentru ceremonia de deschiere, presa peninsulară anunță că mai sunt disponibile la vânzare doar câteva bilete (260 de euro pentru un loc la al treilea nivel).

Astăzi, de la ora 19:00, în interiorul stadionului vor avea loc repetițiile generale. De la Mariah Carey la Andrea Bocelli, de la Laura Pausini la Pierfrancesco Favino, de la Sabrina Impacciatore la Matilda De Angelis, de la Ghali la Cecilia Bartoli și, în final, Lang Lang, numeroase vedete vor fi prezente.

Împărțiți în diferite locații, aproximativ 1.350 de voluntari vor fi pe scenă, iar alți 700 - în culise.

Multe țări și-au anunțat purtătorii de drapel. Statele Unite, țara cu cea mai numeroasă delegație deplasată la Milano-Cortina (233 de sportivi), o va avea în frunte pe patinatoarea de viteză pe pistă lungă Erin Jackson, campioana en-titre la 500 m, și pe bobistul Frank Del Duca.

România, cazată deja în Satul Olimpic, are în Italia o delegație de 29 de sportivi.