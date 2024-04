David Popovici, alături de nume mari într-un proiect admirabil: împreună pentru construcția unei case familiale

Ambasadorii Hope and Homes for Children - Amalia Enache, David Popovici, Mihai Morar, Marius Manole și Alexandru Tomescu - dau startul celei mai ambițioase campanii de strângere de fonduri realizată până acum pentru copiii din orfelinate. Ei își propun să strângă în jurul lor cea mai mare comunitate de donatori pentru a construi, de la zero, o casă familială pentru 12 copii cu nevoi speciale medii și severe.

Startul campaniei Ambasador pentru Acasă – Când construim o casă, construim un Om a fost marcat aseară la Casa Mița Biciclista, unde a fost recreată pentru o zi atmosfera grea a primelor case de copii pe care Fundația le-a închis acum mai bine de 20 de ani.

David Popovici: „Cu bucurie și cu un sentiment profund de responsabilitate ne adunăm forțele și inimile în cea mai frumoasă poveste a lui Împreună: povestea unei comunități puternice de oameni care înțeleg că atunci când construim un dormitor, construim de fapt vise bune și povești înainte de culcare, construim siguranță, încredere, identitate, familiaritate; că atunci CÂND CONSTRUIM O CASĂ, CONSTRUIM UN OM. Fiecare cărămidă, fiecare donație și fiecare gest al vostru de susținere va fi o promisiune către un viitor mai bun pentru 12 copii. Noi, Ambasadorii Hope and Homes for Children, vă invităm să fim împreună stâlp pentru ei și pentru toți copiii din România care nu au primit dreptul - așa cum noi l-am avut - de a crește în cel mai frumos univers: Acasă”.

Toți cei care vor să se alăture apelului la donații lansat de Amalia Enache, David Popovici, Marius Manole, Mihai Morar și Alexandru Tomescu, o pot face pe www.ambasadorpentruacasa.ro.

Mița Biciclista este prima casă care își deschide porțile și se alătură Ambasadorilor Hope and Homes for Children în campania-manifest pentru copiii din orfelinate și pentru dreptul lor de a crește într-un mediu cald, familiar și sigur. 450.000 de Euro sunt necesari campaniei pentru Acasă-ul de care au ei nevoie: o casă de peste 300 de mp cu toate facilitățile - living generos, bucătărie, terasă primitoare, patru dormitoare, două băi și o curte spațioasă - adaptate nevoilor copiilor.

Noua casă - pentru copiii din ultimul centru de plasament, Centrul de tip rezidențial pentru copii cu dizabilități, din sectorul 5, București - va fi construită aproape de școala specială pe care unii dintre copii o urmează, pe un teren pus la dispoziție de DGASPC Sector 5 și va oferi un mediu similar celui familial, în care copiii primesc îngrijire și educație adecvată nevoilor lor specifice, de siguranță și de stimulare senzorială, prin spații special amenajate.

„Se spune că, pentru ca un popor să nu repete greșelile trecutului, trebuie ca mai întâi să îl cunoască. Iar aseară, la Casa Mița Biciclista, am reușit să recreăm o fărâmă din greul inimaginabil al primelor case de copii pe care le-am închis, acum mai bine de 20 de ani. Pentru că, deși orfelinatele groazei din anii ’90 nu mai există, orice formă de instituționalizare înseamnă ca un copil să crească fără identitate și fără rădăcini. Am pornit de la peste 100.000 de copii care trăiau în casele de copii, România e la un pas de a închide și ultimul orfelinat, în următorii ani. Iar alături de Amalia, David, Mihai, Marius și Alexandru, cărora le suntem pe deplin recunoscători pentru vocea pe care o dau copiilor fără voce, nu construim doar o casă pentru 12 copii, ci ne vindecăm, ca popor, alegând să nu uităm de copiii nimănui. Copii care sunt, de fapt, tot ai noștri”, declară Ștefan Dărăbuș, Director Național Hope and Homes for Children România.

Conform ANPDCA, la finalul lunii septembrie 2023, în România mai erau deschise 65 de orfelinate în care locuiau 1500 de copii aflați în protecție specială. Primul orfelinat închis de Hope and Homes for Children împreună cu partenerii din sistemul de protecție a copilului, în anul 2001, a fost Leagănul Cavnic, iar de atunci Fundația a contribuit la închiderea a altor 68 de centre de plasament, cu 128 de case familiale construite, în 26 de ani de intervenții, pentru copiii de acolo. Alte 8 case familiale urmează să fie construite de Fundație până în 2027 pentru ca, după aproape 30 de ani de intervenții, să se pună lacătul pe ultimele orfelinate din România.

Despre Hope and Homes for Children România

Din 1998 și până în prezent, Fundația a contribuit la închiderea a 69 de centre de plasament. Prin serviciile dezvoltate de noi, copiii trec de la îngrijirea în instituții în care nu beneficiază de atenție și afecțiune individuală, la sisteme bazate pe conceptul familial, printre care și case familiale, care le permit o viață apropiată de normalitate.

Prin eforturile noastre și ale partenerilor, am dezvoltat 128 de case familiale, cu 7.300 de copii scoși din orfelinate și aproximativ 1900 reintegrați în familia naturală sau extinsă.

Fundația activează intens și în zona de prevenire a separării copilului de familie, intervenind pentru susținerea familiilor în care riscul de abandon al copiilor este ridicat. Prin sprijin financiar și consiliere, am rezolvat probleme ce pot determina abandonul familial și am salvat 42.000 de copii de la a fi rupți de familie.

De asemenea, prin Programul de integrare socială și profesională, susținem tinerii extrem de vulnerabili care ies din orfelinate la împlinirea vârstei de 18 ani. Până acum am ajutat 2.4000 de tineri. Unora le-am asigurat locuințe, sprijin material, pe alții i-am sprijinit pe traseul profesional pe care și l-au dorit.