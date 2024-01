Dat afară de Răzvan Lucescu, dar prezentat de CFR ca un transfer stelar. „Nu a mai văzut Superliga așa fotbalist”

Rămasă mult în spatele FCSB, CFR Cluj se întărește pentru lupta la titlu. Patronul Nelu Varga a anunțat transferul unui star din fotbalul european, un jucător care are un CV impresionant, dar care are o mare problemă: nu a mai evoluat de jumătate de an. Așa făcuse și cu Yevgen Konoplyanka, ucraineanul adus cu surle și trâmbițe și care a fost pus pe liber în acestă iarnă, după o jumătate de stagiune dezamăgitoare.

Marocanul Omar El Kaddouri este pariul ardelenilor în ultima jumătate de sezon. Jucătorul de 33 de ani a fost convins de oficialii clubului CFR Cluj să joace în România, contractul acestuia costându-i pe ceferiști 1,2 milioane de euro.

„El Kaddouri este o adevărată lovitură. După părerea mea este cel mai bun care vine în ultimii ani în campionatul României. SuperLiga nu a mai văzut jucător precum El Kaddouri. Nu are sens să mai trecem în revistă echipele la care a fost.

CFR mai pregătește și alte ”bombe”

Este un super fotbalist și o super lovitură pe care am reușit să o dăm pentru fanii CFR Cluj. Nu am mai văzut un jucător ca El Kaddouri aici. Mai pregătim și alte bombe, vrem titlul și vom întări echipa cum nu s-a mai văzut în fotbalul românesc, veți vedea”, a spus Neluțu Varga, conform Fanatik.

Problema este că marocanul e fără de contract în vara lui 2023, de când a fost pus pe liber de Răzvan Lucescu. Și probabil că antrenorul român, lider în Grecia, nu ar fi renunțat la el dacă acesta rupea plasele adversarilor.

În tricoul lui PAOK Salonic, echipă la care a jucat din august 2017 până în iulie anul trecut, Omar El Kaddouri a adunat 173 de prezențe, a dat 10 goluri și a oferit 13 pase decisive. El a mai jucat la Empoli, Napoli (43 de meciuri/ 3 goluri), Torino, Brescia și Sudtirol și a strâns 30 de selecții și cinci goluri în tricoul echipei naționale, în 10 ani.