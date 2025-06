Daniel Pancu spune adio naționalei de tineret. Echipa surpriză pe care e favorit să o preia

Naționala de tineret a scăpat printre degete o victorie uluitoare contra Spaniei, de cinci ori campioană europeană la tineret. Ibericii au întors scorul în ultimele 5 minute ale partidei de aseară și s-au impus cu 2-1, în etapa a doua a fazei grupelor de la EURO 2025 U21. Cum au pierdut și prima partidă, 0-1 cu Italia, tricolorii nu mai au nicio șansă de a trece de grupă, deși mai este un meci de disputat, cu Slovacia.

În această întâlnire, Daniel Pancu va reveni pe banca tehnică a naționalei, după ce la primele două partide a fost suspendat, însă, odată cu confruntarea cu reprezentativa țării gazdă, mandatul selecționerului se va încheia.

Jucătorii s-au autodepășit contra Spaniei

”O echipă care pe mine m-a făcut mândru că sunt român. Cred că și pe cei din tribună, cărora le mulțumim enorm că au fost alături de noi împotriva unui adversar foarte dificil. Le-am oferit motive de satisfacție și celor de acasă. Din păcate, la final tot înfrângere scrie pe tabelă. Am avut o șansă mare de a merge mai departe din această grupă. Aș fi considerat această performanță echivalentă cu câștigarea trofeului. Jucătorii s-au autodepășit, o organizare ireproșabilă, voință, dăruire. Din păcate a trebuit să fac schimbări. Nu aș fi schimbat pe nimeni”, a declarat Daniel Pancu la finalul meciului cu Spania.

Selecționerul a găsit și explicația pentru înfrângerea tricolorilor: ”Resursele, ritmul din campionatul nostru, aici plătim. Puteți să-l întrebați pe Marius Niculae ce i-am zis la pauză. Că acest joc va fi decis de jucătorii care vin de pe bancă. Ai lor sunt cotați la zeci de milioane. Din păcate am avut dreptate. Rămânem cu experiența. Jucătorii trebuie să-și dorească să joace la acest nivel săptămână de săptămână. Ei câștigă foarte multă experiență”.

Sepsi, în pole-position să-l înregimenteze

Apoi, Pancu a anunțat că nu va mai continua pe banca naționalei, nu neapărat că nu ar fi dorit, ci pentru că Federația nu-i va mai prelungi contactul, scadent la finalul acestei luni. ”Las și ceva în urmă viitorului selecționer. Va avea mai mulți jucători care au participat la un turneu final decât am avut eu când am început campania asta. Eu am avut 5: Pantea, Borza, Tavi Popescu, Louis Munteanu și Mazilu. România trăiește prin astfel de turnee.

Nu, în niciun caz (n.r. - nu rămâne la națională). Aș fi știut până acum. Contractul meu se încheie la 30 iunie, cu siguranță va fi altcineva (n.r. Costin Curelea, selecționerul de la U20, e favorit să preia naționala de tineret)”, a spus Daniel Pancu, care ar putea semna cu o echipă din Liga 2, dar care țintește promovarea: Sepsi Sf. Gheorghe, formație retrogradată la finalul acestui sezon.