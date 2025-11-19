Curaçao s-a calificat la Cupa Mondială de fotbal din 2026! Este cea mai mică țară care va juca la un turneu final suprem

Visul a devenit realitate: pentru prima dată, Curaçao s-a calificat la Cupa Mondială de fotbal din 2026, care se va juca în Statele Unite, Mexic și în Canada. Turneul final va avea în premieră 48 de echipe.

Remiza 0-0 împotriva Jamaicăi, de azi-noapte, a fost decisivă. Cu o populație de aproximativ 150.000 de locuitori, Curaçao este cea mai mică țară care joacă într-o Cupă Mondială.

Meritul pentru această realizare de senzație îi aparține antrenorului Dick Advocaat, în vârstă de 78 de ani, care antrenează a șaptea echipă națională, după ce a câștigat totul la nivel de club în Olanda.

Panama s-a calificat și ea la Cupa Mondială, din America de Nord și Centrală, învingând El Salvador cu 3-0 și asigurându-și primul loc în Grupa A, în timp ce Haiti, care a învins Nicaragua cu 2-0, a revenit la Cupa Mondială după o absență de 52 de ani (ultima dată a participat în 1974).

După meci, echipa națională condusă de francezul Migne s-a adunat la mijlocul terenului pentru a urmări meciul Honduras-Costa Rica pe telefoane. Meciul s-a încheiat cu 0-0. Rezultatul putea schimba clasamentul Grupei C.

Jamaica și Surinam, cele mai bune două echipe clasate pe locul doi în cele trei grupe, vor zbura în Mexic pentru play-off-ul intercontinental.

Grupa A:

Panama-El Salvador 3-0

Guatemala-Surinam 3-1

Clasament: Panama 12, Surinam 9, Guatemala 8, El Salvador 3.

Grupa B:

Jamaica-Curaçao 0-0

Trinidad și Tobago-Bermuda 2-1

Clasament: Curaçao 12, Jamaica 11, Trinidad și Tobago 9, Bermuda 0.

Grupa C:

Costa Rica-Honduras 0-0

Haiti-Nicaragua 2-0

Clasament: Haiti 11, Honduras 9, Costa Rica 7, Nicaragua 4.