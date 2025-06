Cum au apărut jucătorii naționalei României la nunta lui Florinel Coman. Imagini de colecție

Florinel Coman și Ioana Timofeciuc s-au căsătorit joi, la Constanța. Cei doi miri și-au unit destinele în catedrala Sfinții Petru și Pavel, apoi au petrecut într-un local din oraș. Nunta a fost organizată de Meira, sora lui Radu Drăgușin.

→ Imaginea 1/7: Nașul Mirel Rădoi a condus-o la altar pe Ioana. Captură Antena 1

Printre invitați s-au aflat și foștii colegi ai lui Florinel Coman de la FCSB, dar și coechipieri de la echipa națională. Darius Olaru, Nicolae Stanciu, Vlad Chiricheș, Florin Tănase, Denis Drăguș, Radu Drăgușin, Denis Alibec, Olimpiu Moruțan, Nicolae Stanciu și Valentin Mihăilă au fost alături de cei doi miri, toți venind îmbrăcați care de care mai elegant. Astfel că, la poza de grup, echipa națională a apărut așa cum nu am mai văzut-o, la patru ace.

Explicații pentru o nuntă într-o zi de joi

Cum nunta s-a desfășurat într-o zi neobișnuită, joi, Ioana Timofeciuc a explicat de ce a ales această zi: „Pentru cei care mi-au scris că, din punct de vedere numerologic, data noastră va fi 3-6-9 (Codul divin/Codul lui Tesla): yeeey, daa! Am fost extrem de bucuroasă și împlinită când mi-am dat seama de acest lucru! Inițial planificam nunta pentru vineri sau sâmbătă, însă ne-am sfătuit cu duhovnicul nostru și, deoarece vineri era zi de post, iar sâmbătă era cam târziu (ținând cont de programul meciurilor, zilelor libere etc.) am decis să o organizăm joi, 12.06.2025.

La început am fost puțin tristă, pentru că nu îmi doream să fac nunta în timpul săptămânii... apoi mi-am dat seama că nicio altă dată nu ar fi putut reprezenta mai bine iubirea, relația și idealurile noastre într-un mod atât de profund și pur”, a scris Ioana Timofeciuc, soția fotbalistului împrumutat de Al Gharafa la Cagliari, pe rețelele de socializare.