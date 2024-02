Cum ar pune capăt Ion Țiriac războiului din Ucraina: „Dacă aș fi Împăratul Europei...“

Ion Țiriac este printre cei mai bogați români și a vorbit în cadrul unui interviu despre situația tensionată din țara vecină.

Omul de afaceri Ion Țiriac știe cum ar pune el capăt războiului din Ucraina, dacă ar avea puterea unui ”împărat” peste Europa, scrie gsp.ro.

”Războiul, în secolul ăsta, nu-și are locul. Nu-și are locul pentru că ferească Dumnezeu să găsești pe cineva care să apese butonul (gesticulează, făcând referire la amenințarea nucleară). Nu Rusia, nu Statele Unite, nu Germania, nu Franța. Nu, ci un nebun, undeva. Asta nu ne trebuie nouă! Ferească Dumnezeu, în fiecare zi vedem un soldat rus mort, un soldat ucrainean mort. Orice mort e mult prea mult, dar uită-te ce se întâmplă din punct de vedere economic. Uite cum aceste sancțiuni pe care le-am tot făcut se întorc la noi! Războiul ăsta ar trebui, într-un fel sau altul, să se termine mâine. Eu, dacă aș fi împăratul Europei, aș aduna toate națiunile, aș pune toți președinții la masă. „Vă rog frumos, ia veniți la masă. Haideți să stăm aici, cum o rezolvăm?” Altfel, ieșim afară din context. Eu sunt atât de bătrân încât am trăit al Doilea Război Mondial. Îmi aduc aminte de bombe ... uite ce se întâmplă acum, ne e frică de centrala aia (n.r. - centrala de la Zaporojie) care e nepăzită bine. Să sperăm că se termină repede”, a spus Ion Țiriac pentru gsp.ro.

Țiriac a mai precizat că a refuzat să meargă la Wimbledon din cauza deciziilor care s-au luat împotriva rușilor și bieloroșilor

”Ce au acești tineri cu războiul? Războiul n-ar trebui să existe, absolut, de acord din toate punctele de vedere. Da să îi elimini pe jucătorii ăștia...?! Wimbledon a făcut întotdeauna ce a vrut, n-a ținut cont de nimeni, e separat de toată lumea, nu îi interesează nimic. Asta au hotărât și asta au făcut. Culmea ridicolului e că a câștigat o rusoaică”, a mai spus omul de afaceri.