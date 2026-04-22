Cristi Bud l-a bumbăcit pe Stelian Ogică. Cu 18 ani mai în vârstă, cel poreclit „Spaima Loteriei” a făcut cunoștință cu podeaua

Cristian Bud (40 de ani) a reușit să termine aseară învingător meciul de MMA disputat în compania lui Stelian Ogică (58 de ani).

La RXF Next Fighter 29, duelul dintre fostul fotbalist și cel poreclit „Spaima Loteriei” a fost capul de afiș al serii.

Cristian Bud, fost atacant, triplu campion cu CFR Cluj, și-a trimis adversarul la podea, însă victoria a venit în cele din urma la puncte.

Cristian Bud, aflat la debutul în gala RXF, este multiplu campion al României alături de CFR Cluj. În afara celor trei titluri în palmares cu CFR (2010, 2012 și 2019), mai are două Cupe ale României, tot cu CFR (2010, 2016), precum și un titlu în Republica Moldova, cu gruparea Milsami Orhei (2015).

Pentru a face față provocării, Bud anunță că s-a pregătit temeinic în sală: „Acum sunt în cantonament la Călărași, la frații Valentin și Georgian Anghel (n.r. - antrenori de box), care au o academie foarte bună și mulți campioni, atât naționali, cât și internaționali. Mă pregătesc în fiecare zi. Am câteva zile la dispoziție în care trebuie să devin mai bun”.

