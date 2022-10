Clujul visează: Transylvania Open, planuri mari pentru viitor. Ce și-au propus organizatorii

Transylvania Open a fost o întrecere lovită de ghinion din perspectiva organizatorică, atât în 2021, cât și în 2022.

Ediția de anul trecut a avut, într-adevăr, un tablou stelar! Cu Simona Halep, Anett Kontaveit și Emma Răducanu. De remarcat că ultima s-a prezentat, la Cluj, la o lună după ce a câștigat US Open! Bineînțeles, în aceste condiții, Transylvania Open 2021 a fost sold-out, înainte de startul competiției. Doar că, ulterior, partidele s-au desfășurat în fața unor tribune goale! Iar asta din cauza restricțiilor pandemice, decise de pe o zi pe alta! În cazul Transylvania Open 2021, organizatorii au aflat de noile directive, efectiv, cu două, trei zile înaintea primelor partide și, drept urmare, au fost nevoiți să returneze banii încasați din vânzarea biletelor!

Starea de alertă și aberațiile născute de aici au încetat, din fericire, în martie 2022. Din păcate, șapte luni mai târziu, când s-a organizat a doua ediție de la Transylvania Open, turneul n-a mai avut anvergura de anul trecut, deși meciurile s-au jucat cu spectatori. Numai faptul că au lipsit finalistele de anul trecut, Halep (9 WTA) și Kontaveit (3 WTA) – estonianca a câștigat ediția inaugurală – arată nivel mai scăzut al întrecerii din acest an. Apoi, au curs veștile proaste pentru organizatori:

*Emma Răducanu n-a mai venit la Cluj din cauza unei accidentări.

*Barbora Krejcikova (17 WTA), campioană la French Open 2021 și cap de serie numărul 1 la Transylvania Open 2022, s-a retras și ea înainte de competiție. La fel cum a procedat și Irina Begu (33 WTA) a doua româncă din clasamentul mondial.

*Nici cele patru românce aflate pe tabloul principal n-au rupt gura târgului. Irina Bara (157 WTA), Jaqueline Cristian (82 WTA) și Ana Bogdan (48 WTA) au fost învinse în turul I. Iar Gabriela Ruse (105 WTA) a părăsit turneul în turul II.

Așadar, finala a fost disputată de două sportive fără priză la public, Anna Blinkova (Rusia, 79 WTA) trecând de Jasmine Paolini (Italia, 67 WTA), scor 6-2, 3-6, 6-2.

În ciuda acestor detalii, directorul Transylvania Open, Patrick Ciorcilă, e optimist că această competiție găzduită de „BT Arena“, pe hard, cu premii totale de 251.750 de dolari, poate crește pe viitor. În dialog cu treizecizero.ro, Ciorcilă a prezentat concluziile după turneul din acest an.

San Diego ne-a răpit șansa unui upgrade!

„Puțină lume știe asta, dar noi trebuia să fim turneu WTA 500 anul ăsta. Pentru că, după ce s-a anulat China, ei (n.r. – cei de la WTA) voiau un turneu de 500 chiar în săptămâna în care am fost noi și se potrivea foarte bine: era Tallinn de 250, Ostrava de 500, și Cluj de 500. Și chiar făcusem un agreement cu WTA dar, pe ultimul moment, când am vrut să închidem treaba asta, a venit San Diego și au cerut ei un upgrade. Și am pierdut lupta asta cu ei pentru că, în primul rând, e America versus România. Apoi, cred că cei de la WTA se temeau că nu vor merge jucătoarele la Guadalajara (n.r. – în Mexic) pentru un singur turneu tare. Și aveau nevoie de ceva înainte, San Diego fiind lângă“, a dezvăluit Ciorcilă pentru treizecizero.ro.

Acesta crede însă, în continuare, într-o urcare în categorie pentru Transylvania Open. „Eu personal am ambiția asta și vrem să mergem acolo, dar e foarte greu de spus dacă putem să facem asta. Din punct de vedere financiar, turneul de 500 îți dublează costurile. Ca să înțeleagă lumea, fondul de premiere e cu aproape 600.000 de euro mai mare. Peste asta se adaugă sistemul de Hawk-Eye (n.r. – pentru a analiza mingile la limită), care e obligatoriu și costă aproximativ 50.000 de euro. Apoi, trebuie un teren sau două în plus. Alte câteva zeci de mii de euro bune, plus ceva cheltuieli operaționale mai mari, pentru că ai mai multe nopți de oferit la hotel, mai multe mese. E foarte greu de acoperit acest plus, aproape dublu, pentru că România e piață limitată și te bazezi pe două lucruri: pe sponsori și pe bilete. Drepturi TV nu prea există la nivel național, sunt marginale“, a explicat Patrick Ciorcilă.