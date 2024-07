Legendara Paula Radcliffe vine în România: Brașov Running Festival, promovat în lume de un nume uriaș

Paula Radcliffe (50 de ani), superstarul mondial al alergării, devine ambasadoarea competiției Brașov Running Festival în 2024!

Fosta deținătoare a recordului mondial și campioană mondială la maraton, Paula Radcliffe, devine ambasadoarea ediției Brașov Running Festival din acest an, eveniment ce va avea loc în perioada 21-22 septembrie. Atleta este o figură emblematică în lumea alergării, având un palmares impresionant și fiind un model de inspirație pentru sportivii din întreaga lume. Recordul ei mondial la maraton, stabilit în 2003, a rămas neegalat timp de 16 ani.

„Aștept cu nerăbdare să vin la Brașov pentru acest eveniment care demonstrează o ambiție deosebită. Am auzit lucruri remarcabile despre competiție, organizare, publicul din România și sunt entuziasmată să văd toate acestea cu ochii mei, dar și să fiu martoră la performanțe extraordinare”, a declarat Paula Radcliffe, fostă alergătoare britanică de fond lung.

Atleta britanică Paula Radcliffe se va alătura celei de-a 4-a ediții Brașov Running Festival, în rolul de ambasadoare și invitat special, promovând la nivel internațional cel mai important eveniment de atletism din calendarul World Athletics în zona de S-E a Europei. Prin această asociere, fără precedent în România, Paula Radcliffe va face parte din povestea unei competiții de clasă mondială ce își propune să dețină cel mai rapid traseu din lume și să celebreze, totodată, într-un context de festival, sportul și bucuria comunității.

„După ce, în urmă cu 2 ani, celebra Mary Keitany (cea mai titrată maratonistă din cursele World Marathon Majors) a fost ambasador al Brașov Running Festival, iată că, în 2024, evenimentul are un nou invitat și susținător de renume. Suntem onorați să o avem alături pe Paula Radcliffe în calitate de ambasadoare a competiției și că pe un traseu din Brașov va alerga o campioană mondială de maraton, multiplă campioană mondială de semimaraton și dublă campioană mondială de cros. Va fi, cu siguranță, un element care va provoca dimensiunea competiției noastre, dar și atletismul românesc”, a declarat Daniel Santa, Directorul Brașov Running Festival.

A deținut recordul mondial și la 10K

Prezența atletei la Brașov nu este întâmplătoare, astfel că Paula Radcliffe este și fostă recordmană mondială la 10KM pe șosea, alergând în 2003, la San Juan, Porto Rice, 30 min și 21 de secunde, un rezultat istoric la acea vreme.

2003 este și anul în care Radcliffe a reușit recordul mondial la maraton, 2:15:25, performanță care i-a confirmat statutul de superstar mondial. La finalul acelui an, aceasta a primit titlul MBE - Most Excellent Order of The British Empire din partea casei regale britanice.

Brașov Running Festival - una dintre cele mai rapide 10 competiții din lume

În urma ediției din 2023, cursa 10K pentru femei a devenit cea mai rapidă din lume, în timp ce cursa 10K pentru bărbați a intrat în topul celor mai rapide 10 curse la nivel internațional. Cu o recunoaștere la nivel internațional, obținută în 162 de țări, evenimentul se bucură de o amploare tot mai mare, astfel că nume legendare din lumea alergării, precum Paula Radcliffe, devin, treptat, parte din povestea Brașov Running Festival.

Cea de-a 4-a ediție, care se va desfășura între 21-22 septembrie, promite să fie o sărbătoare a sportului și a comunității, reunind alergători din diverse colțuri ale lumii pentru a concura și a celebra alergarea.

În prima zi a competiției vor avea loc cursele pentru juniori și copii, de 800 m, 1.200 m și 3.000 m, iar în cea de-a doua zi vor avea loc cursele pentru amatori, de 5 și 10 KM, cursa în fotolii rulante, respectiv campionatul național de 10K.

Înscrierile se realizează pe site-ul evenimentului: brasovrun.ro

Despre Brașov Running Festival

Brașov Running Festival este cel mai important eveniment atletic din calendarul World Athletics, din S-E Europei. Competiția, organizată în Brașov, începând cu 2021, cuprinde o cursă anuală de alergare pe șosea de 10 km, acreditată World Athletics Elite Label, intitulată „tRUNsylvania International 10K”. Dincolo de aceasta, festivalul alergării include și o multitudine de alte curse destinate amatorilor, copiilor, dar și profesioniștilor.

Cursele se desfășoară pe o buclă cu o lungime de 3.494 m, folosind aceeași linie de sosire, dar având puncte de plecare ce variază în funcție de lungimea etapei. În 2023, Brașov Running Festival a organizat, de asemenea, în premieră, cursa de o milă - „European Road Mile”, în cadrul căreia au concurat peste 20 de atleți europeni din țări precum Turcia, Irlanda, Olanda, Italia, Austria, Grecia, Bulgaria.