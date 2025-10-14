Video Cipru ne pune piedică pe unde ne prinde. Naționala U19 de fotbal a României, pusă cu botul pe labe la Buftea

Naționala U19 de fotbal a României a cedat astăzi amicalul cu selecționata similară a Ciprului, scor 1-2. După ce a deschis scorul în minutul 35, tinerii tricolorii au încasat două goluri, în minutele 53 și 86. Meciul a avut loc la Buftea.

Naționala U19 a României este alcătuită din jucători născuți începând cu 1 ianuarie 2007 și îl are antrenor pe Adrian Dulcea. Din lot fac parte nume precum Robert Necșulescu, Mihai Toma și Alexandru Stoian, toți de la FCSB. De asemenea, o altă soluție pentru postul de atacant este Ștefan Chirilă (FC Cincinnati / SUA).

Sâmbătă, România câștigase amicalul de la Voluntari cu Cipru, scor 3-1. De asemenea, în luna septembrie obținuse două remize de prestigiu, 1-1 cu Suedia și 1-1 cu Danemarca.

Cipru iese astăzi de două ori în calea României. Naționala de tineret, antrenată de Costin Curelea, înfruntă azi, de la ora 19:00, reprezentativa din Insula Afroditei, pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj.

De asemenea, în preliminariile pentru Cupa Mondială de anul viitor, naționala de seniori a României a fost împiedicată recent, la Nicosia, scor 2-2, în Grupa H a preliminariilor.