Ce spunea Jordan Chiles cu o zi înainte să piardă medalia ajunsă la Ana Bărbosu. Interviul, cenzurat și publicat abia acum

În urmă cu 15 zile, pe 10 august, Tribunalul de Arbitraj Sportiv a decis ca medalia de bronz din proba de sol de la Jocurile Olimpice să îi fie dată Anei Bărbosu, Cu o zi înainte de acel moment, gimnasta Jordan Chiles, care a fost deposedată de medalie în favoarea româncei, a acordat un interviu care nu a mai fost publicat, din cauză că sportiva a fost devastată de decizia TAS. Gazda discuției a decis să îl publice acum.

Pe 5 august, Jordan Chiles câștiga medalia de bronz la Jocurile Olimpice Paris 2024, după ce echipa ei a depus o contestație care a fost aprobată de arbitri. Gimnasta americană urca pe poziția a treia în urma măririi notei cu o zecime, devansându-le pe Ana Maria Bărbosu și pe Sabrina Voinea. Românii au mers la tribunal și au obținut revenirea la clasamentul inițial, astfel că Ana a urcat pe locul 3 și a obținut medalia de bronz, Sabrina a fost pe 4, în timp ce Jordan Chiles a coborât pe locul inițial, 5.

Jordan Chiles era sigură că va rămâne cu medalia

Cu o zi înaintea verdictului TAS, pe 9 august, gimnasta din SUA a acordat un interviu în cadrul podcastului găzduit de Angela Yee, în care s-a arătat sigură de faptul că medalia va rămâne în posesia ei. Însă tribunalul de decis în favoarea româncelor, astfel că interlocutoarea sa a refuzat să mai publice interviul. Două săptămâni mai târziu, tânăra creatoare de conținut din Statele Unite a decis să încarce interviul pe canalul ei de Youtube.

Ea și-a motivat astfel decizia: ”Acest interviu a fost înregistrat la data de 9 august 2024, cu doar câteva zile înainte de hotărârea nedreaptă care a deposedat-o pe Jordan Chiles de medalia ei de bronz. L-am păstrat nepublicat până acum din respect pentru Jordan și pentru familia ei”.

Era bucuroasă că a intrat în istorie

În podcast, Jordan Chiles a zâmbit pe parcursul întregii discuții și i-a mărturisit gazdei cât de mândră era de faptul că podiumul din finala probei de sol a fost format din trei sportive de culoare: ”Chiar i-am spus lui Simone (n.r. Simone Biles) ceva de genul: «Yo, este un podium 100% de culoare, tocmai am făcut istorie». Și am fost atât de fericită, pentru că a fost ultimul concurs, ultimul al echipei noastre din competiție, și în sfârșit ne puteam bucura de acel moment.

Am scris o pagină nouă în cărțile de istorie, așa că am fost foarte fericită, dar și emoționată în același timp, pentru că fetele acelea merită totul… Oamenii ar trebui să își dea seama de faptul că nu este vorba despre culoarea pielii tale, ci despre talent, de așteptări și de dăruire. Și toate trei am oferit asta”, a spus Jordan Chiles în interviul pe care i l-a acordat lui Angela Yee.

Sportiva declara atunci că nu a trișat, așa cum au venit câteva acuzații din România. „Totul se reduce la judecători”, se arăta ea sigură. „Nu am greșit cu nimic, antrenorii mei nu au făcut nimic rău. Mulți spun «O, ea a schimbat scorul». Dar nu pot controla ceva ce au făcut ei. Este o regulă, este literalmente în regulament. Du-te să vezi regulamentul!”.