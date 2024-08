Înalt oficial TAS: Jordan Chiles își poate recupera medalia de la Ana Bărbosu în circa 12 luni

Americanii sunt pregătiți pentru un război de lungă durată pentru a recupera medalia de bronz acordată de Tribunalul de Arbitraj Sportiv româncei Ana Maria Bărbosu în finala de la sol a Jocurilor Olimpice. Ei vor ataca decizia la Tribunalul Federal Elvețian, însă verdictul final va fi dat tot de TAS.

Ana a obținut bronzul la sol, asta după ce cazul său a ajuns în fața justiției. Anterior, medalia îi fusese atribuită lui Jordan Chiles, după ce antrenoarea sportivei din SUA a depus contestație la masa arbitrilor. Acceptată de aceștia, calea de atac a fost considerată neregulamentară de către TAS, care a dat dispoziție să se revină la clasamentul inițial, pentru că s-a depășit termenul de depunere cu 4 secunde.

După ce s-au văzut privați de medalie, americanii vor să conteste decizia la Tribunalul Federal, pentru a o recâștiga. Au termen până pe 8 septembrie, adică în maximum 30 de zile după ce Curtea de Arbitraj s-a pronunțat în favoarea sportivei noastre.

Explicațiile lui Cristian Jura

Cristian Jura, președinte al Tribunalului Român de Arbitraj Sportiv și unul dintre judecătorii spețelor de la cel de la Lausanne – evident, fără să fie implicat în cazul Bărbăsu vs Chiles –, a explicat scenariile prin care gimnasta de peste Ocean ar putea să recupereze medalia. Tot procesul ar dura în jur de un an. „Aşteptăm să vedem ce vor face americanii. Înţeleg că vor face o întâmpinare către Tribunalul Federal Elveţian și vor contesta decizia TAS. Se va judeca pe procedură, şi nu pe elemente tehnice.

Probabil că va fi un proces care va dura între şapte şi opt luni, iar dacă decizia finală va fi una favorabilă americanilor, abia atunci cazul se va întoarce la TAS pentru rejudecare. Deci alte câteva luni în care TAS-ul se va exprima pentru o hotărâre finală“, a spus Cristian Jura pentru Orange Sport.

Jordan Chiles vrea să i se facă dreptate

Până atunci, cele două sportive implicate și-au exprimat punctele de vedere. Jordan Chiles a postat un mesaj pe rețeaua X, asta chiar dacă spunea cu câteva zile înainte că nu va mai folosi mediul online, pentru a-și proteja sănătatea mintală: „În timp ce sărbătoream realizările de la Jocurile Olimpice, am aflat vestea devastatoare potrivit căreia medalia de bronz mi-a fost luată. Am avut încredere în apelul făcut de USA Gymnastics cu dovezi concludente care arătau că punctajul meu a respectat toate regulile. Recursul nu a avut succes. Nu am cuvinte. Decizia mi se pare injustă și vine ca o lovitură semnificativă nu numai pentru mine, ci pentru toți cei care m-au susținut în această călătorie.

Pe lângă această mâhnire, se adaugă și atacurile cu tentă rasistă de pe rețelele sociale, care sunt greșite și extrem de dureroase. Eu am dat totul pentru acest sport și sunt mândră să îmi reprezint cultura și țara. Mă confrunt cu unul dintre cele mai provocatoare momente din cariera mea. Voi înfrunta această provocare așa cum am făcut-o și cu altele și voi depune toate eforturile pentru a mă asigura că se face dreptate. La finalul acestui drum, cred că oamenii care se află în control vor face ceea ce este corect“, a scris Jordan Chiles pe rețeaua X.

De partea cealaltă, Ana Maria Bărbosu și-a primit medalia câștigată pe covorul de la sol și în tribunal. Vineri, ea a intrat fizic în posesia trofeului, dar și a unei mașini electrice oferită de Fundația Ion Țiriac. „E un moment emoționant pentru mine. Le mulțumesc tuturor cărora au adăugat câte un pic de bronz la medalie. Rezolvarea acestei situații a fost posibilă datorită Federației și casei de avocatură care nu a renunțat la noi, sportivele, și care au luptat pentru noi. Sper să continui să reprezint România la cel mai înalt nivel“, a spus Ana Maria Bărbosu, după ce a intrat în posesia medaliei.

Medalia ar fi trebuit să ajungă la Sabrina Voinea

În ecuație s-a aflat la un moment dat și Sabrina Voinea, care a fost depunctată de arbitri eronat cu o zecime, suficient cât să rateze clasarea pe podium. Ieșită din atenția publicului după ce TAS i-a respins apelul, ea a fost readusă în discuție de Daniela Silivaș, fosta glorie a gimnasticii, sportiva legendară care a luat 7 note de 10 la Olimpiada de la Seul 1988.

Aceasta nu crede că Tribunalul de Arbitraj Sportiv a făcut dreptate în adevăratul sens al cuvântului, și că Sabrina ar fi fost cea mai îndreptățită să primească medalia de bronz. „Îmi pare rău de situația în care a fost pusă Ana, dar eu cred că medalia nu a fost a ei. Nu este vina ei, bineînțeles... Dacă s-ar fi făcut, într-adevăr, dreptate, medalia era la Sabrina! Ei i s-a făcut o mare nedreptate, exercițiul ei a fost mai bun!

Cu toții, și noi, și americanii, credem că este cel mai drept acum să se dea trei medalii, să ia toate cele trei fete implicate, și Ana, și Sabrina, și Jordan. Iar cei care au făcut greșelile să recunoască“, a spus Daniela Silivaș Harper, câștigătoare a 6 medalii olimpice la Seul, într-un interviu acordat pentru Sport.ro.