Ce a declarat Ronald Niczuly în presa din Ungaria, după ce Sepsi l-a tras pe linie moartă

Ronald Niczuly a fost personajul principal al lui Sepsi în finalul sezonului trecut, când a orchestrat demiterea antrenorului Dorinel Munteanu, iar apoi a greșit decisiv în înfrângerea cu Unirea Slobozia, 1-2, meci care a consfințit retrogradarea covăsnenilor.

De la acele momente, relația excelentă dintre patronul Laszlo Dioszegi s-a destrămat, iar clubul a încercat să-l pună pe liber pe portar. Măsura nu a reușit, astfel că acum Ronald Niczuly se antrenează cu echipa, deși i s-a comunicat că nu va mai juca vreun minut pentru Sepsi. Finanțatorul echipei a transmis că îl va ceda gratis pe goalkeeper dacă va sosi o ofertă pe numele său, după ce acesta a anunțat că vrea 130.000 de euro ca să plece.

”Sunt răbdător. Merg la antrenamente, îmi fac treaba și încă am doi ani de contract cu Sepsi. Aceasta este viața sportivilor, mai ales în fotbal. Chiar dacă faci 10 lucruri bune și unul rău, lucrurile bune se uită rapid și toată lumea își amintește doar de cel rău”, a declarat Roland Niczuly, în presa din Ungaria.

Laszlo Dioszegi speră să scape de Niczuly

De partea cealaltă, Laszlo Dioszegi spune că așteaptă ca jucătorul, aflat din 2016 la Sepsi, să plece. "Eu am închis acest capitol. Niczuly se antrenează cu echipa, vedem ce se va întâmpla. Sperăm că își va găsi o echipă și va merge acolo unde este dorit. Noi îi respectăm contractul, el face același lucru. Sperăm doar să facă pasul la următoarea sa echipă. Eu am mai mers la antrenamentele echipei, l-am văzut, dar eu, personal, nu am nimic. Nu vreau să mai deschid niște răni. Eu cred că a spus lucruri mai mult decât neadevărate, dar asta este. Oamenii mai spun unele lucruri la nervi. Am închis capitolul acesta și acum ne gândim la lucruri mult mai importante", a declarat Dioszegi, pentru digisport.ro.