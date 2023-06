Cazul Simona Halep. Ion Țiriac: „I-au terminat cariera pentru că românii stau cu capul plecat!”

Ion Țiriac e convins că Simona Halep are cariera terminată, după ce fosta campioană de la Wimbledon și Roland Garros este suspendată provizoriu în urma faptului că a fost depistată pozitiv cu o substanță interzisă.

Fostul lider WTA a mai primit o lovitură în acest an, de la ITIA, care a anunțat luna trecută că s-au găsit nereguli în paşaportul biologic al Simonei, astfel că Halep trebuie să răspundă și la cea de-a doua acuzație de încălcare a regulamentului antidopoing.

Simona Halep tot încearcă să își dovedească nevinovăția, dar procesele ei au suferit mai multe amânări. Acesta este și motivul pentru care Ion Țiriac spune că Simo are cariera încheiată. Fostul mare jucător de tenis s-a revoltat, e convins că românii care nu luptă până la capăt sunt victime sigure.

„După părerea mea, i-au terminat cariera Simonei, iar cineva trebuie să răspundă aici. Cât poate să ceară Simona? 100 de milioane, 200? Cine-i vinovatul? Cineva, totuși e vinovat, însă e trist ce se întâmplă cu Simona.

Suntem români și ne-o merităm

Nu o compar că suntem noi români sau nu știu ce. Atunci când cineva îți dă o palmă, dacă nu îi dai două înapoi - m-a învățat tatăl meu acum 80 de ani - înseamnă că ești slugă și stai numai în genunchi.

Suntem români și asta ne-o merităm. Că dacă am sta în picioare, în loc sa stăm… Capul plecat, sabia n-o trage, ții minte?

Am stat în picioare atât la Sydney (n.r. - la Jocurile Olimpice din anul 2000, când Andreea Răducan s-a confruntat cu un caz de dopaj), când a fost treaba, am stat în picioare când mi-a cântat imnul greșit în SUA la deschiderea oficială a Cupei Davis și am ieșit de pe teren. Pentru mine, să fiu român a fost o mândrie. Așa a fost și rămâne. Acum, ăștia suntem noi românii și așa defilăm”, a declarat Ion Țiriac pentru AS.ro.

Simona Halep nu a reușit până acum să-și susțină punctul de vedere în fața tribunalului care judecă acest caz de dopaj, audierea ei la Sport Resolutions fiind amânată în trei rânduri. Ea nu a mai jucat tenis din luna august a anului trecut, a ajuns în jurul locului 40 WTA și va ieși din clasamentul mondial în două luni, dacă nu își rezolvă problemele.