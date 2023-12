Cât de grea e grupa „ușoară“ de la Euro 2024. Declarații sforăitoare care nu au legătură cu realitatea

România a avut noroc la tragerea la sorți a grupelor Euro 2024, desfășurată sâmbătă seara la Hamburg. Extragerile din urme ne-au hărăzit adversari cu nume nu atât de mari – Belgia, Slovacia și o națională venită din play-off: Israel, Bosnia, Ucraina sau Islanda – prilej cu care oamenii de fotbal au sărit în sus de bucurie și au decretat deja calificarea „tricolorilor” în faza optimilor de finală.

Entuziasmul ar trebui să fie mai ponderat, totuși. Asta pentru că, în primul rând, am văzut în preliminariile pentru Euro o națională a României înghesuită bine de formații din eșaloanele 2 și 3 ale fotbalului european: Elveția - în ambele întâlniri, Israel - la noi acasă, dar și Kosovo - la Priștina. În al doilea rând, chiar dacă numele Belgiei nu are rezonanța Germaniei, Franței sau Angliei, „diavolii roșii” sunt la ani-distanță față de fotbalul nostru, deși se află în proces de schimbare a „liniilor”.

Romelu Lukaku, golgheterul preliminariilor (a marcat 14 din cele 22 de goluri ale belgienilor în calificări), este „sperietoare” pentru orice adversar. Un avantaj pentru România ar fi situația incertă în care se află portarul Thibaut Courtois și supervedeta Kevin De Bruyne, care au accidentări complicate, care le pun în pericol dacă nu prezența, cel puțin evoluțiile la Euro.

Slovacia a pierdut doar cu Portugalia

Slovacia este adversarul venit din a treia urnă valorică de la tragerea la sorți. A fost printre cele mai bune variante, având în vedere că am „fentat” echipe ca Olanda, Croația sau Scoția. Dar asta nu înseamnă că naționala pregătită de italianul Francesco Calzona este deja victimă sigură a „tricolorilor”. Slovacia și-a dovedit calitățile în preliminarii, unde nu a pierdut decât în fața Portugaliei, echipă care a terminat cu 10 victorii din 10 meciuri. Echipa lui Skriniar și Lobotka au avut 7 succese, un egal și cele două înfrângeri contra lusitanilor, încheind calificările cu 22 de puncte, 5 în fața celor de la Luxemburg.

Naționala lui Francesco Calzona se află la a treia prezență consecutivă la Euro și încearcă să treacă din nou de faza grupelor, așa cum au reușit la ediția din 2016. Slovacia are câteva vedete care joacă în campionate tari: Skriniar (la campioana Franței, PSG) și și Lobotka (la cea a Italiei, Napoli). Un atu pentru România ar fi lipsa de experiență a selecționerului Calzona, antrenorul de 55 de ani fiind un etern „secund”. Numit în 2022 de federația de la Bratislava, italianul a fost timp de 14 ani asistent, Slovacia fiind prima lui aventură ca „principal”.

Ucraina, favorită în play-off

Nu în ultimul rând, dacă în urma play-off-ului din luna martie grupa va fi completată cu Ucraina, lucrurile se complică și mai mult pentru România. E adevărat că am evitat Italia, Serbia sau Elveția, dar vecinii de la nord, chiar dacă trec printr-o perioadă dificilă și joacă în exil din cauza războiului cu Rusia, rămân o forță a Europei. Iar jucători ca Yaremciuk, Malinovski, Yarmolenko sau Zinchenko sunt mereu capabili să te lovească atunci când ți-e lumea mai dragă.

Așadar, chiar dacă în optimile de finală se califică primele două clasate, precum și cele mai bune patru formații de pe locul 3, misiunea României va fi grea. Dar, cum pe parcursul preliminariilor am reușit să scoatem puncte din piatră seacă, chiar și în urma unor evoluții dezastruoase, probabil că o să o facem și la Euro. Mai ales că proverbialul noroc al familiei Iordănescu și-a mai arătat o dată fața la Hamburg, la tragerea sorți. Sperăm să o facă din nou, la München, Köln și Frankfurt, deși am prefera ca punctele să vină mai degrabă în urma unor evoluții solide ale „tricolorilor”.

Reacții după tragerea la sorți

Dumitru Dragomir: „Grupa asta a fost făcută de tatăl lui Edi (n.r. - Anghel Iordănescu), el a făcut extragerea. Era cu cruciulița într-o mână și cu cealaltă mână în urnă. Dar dacă vine Ucraina din play-off avem probleme. Nici dacă stabileam noi programul nu îl făceam așa de bine. Nu începi cu Belgia. Dacă îți dădea Belgia 3 nici nu mai știai în ce parte să o iei. Grupa este foarte ușoară. Am avut noroc ca în preliminarii și s-ar putea să ne calificăm. La norocul pe care îl are familia Iordănescu am putea ajunge și în semifinale”.

Mircea Lucescu: „Avem o grupă puternică, dar sperăm că România va continua pe trendul ascendent și va trece peste Slovacia. Cu Belgia putem să ne batem, chiar dacă are jucători cu experiență. E echilibrată grupa, nu e cea mai valoroasă. Ne vom descurca bine, zic eu. Ne calificăm noi, Belgia sau Ucraina, că sunt toate cam la același nivel”.

Mihai Stoica: „Când te uiţi la tragerea asta la sorţi, îţi vine să ieşi în stradă şi să sărbătoreşti, să mergi la Universitate şi să sărbătoreşti. Puteai să pici cu Olanda şi Franţa, dar tu ai picat cu Slovacia şi Belgia”.

Florinel Coman: „O grupă, cred eu, echilibrată, cu echipe care sigur au valoare dacă au ajuns la un turneu final. Suntem încrezători și cu toții ne dorim să ieșim din grupă. Am evitat echipe puternice, mă refer la Portugalia, la Franța, dar cred că am fost și puțin norocoși. N-avem nimic de pierdut, trebuie să facem tot posibilul pentru a ieși din grupă”.

Ciprian Marica a fost printre puținii cu picioarele pe pământ: „Belgia e o echipă fantastică, e câștigătoare de grupă. Să fim realiști, ne sunt net superiori. Va fi o grupă a morții, aș putea spune, chiar dacă mulți spun că e o grupă norocoasă. Slovacia e o echipă cu jucători de 55 de milioane de euro, cum e cazul lui Skriniar de la PSG, este cazul lui Lobotka, de la Napoli. N-avem astfel de jucători în lot. Dacă ne sună bine, haideți să nu fim prea optimiști. N-am picat atât de bine pe cât visam. Sunt două echipe naționale cu jucători net superiori echipei noastre naționale. Suntem cea mai ieftină echipă națională de la acest turneu final”.

Programul României la Euro 2024

17 iunie, 16.00: România - câștigătoare play-off B (München)

22 iunie, 22.00: Belgia - România (Köln)

26 iunie, 19.00: Slovacia - România (Frankfurt)

Programul Euro 2024

Faza grupelor: 14-26 iunie 2024

Optimile de finală: 29 iunie - 2 iulie

Sferturile de finală: 5-6 iulie

Semifinalele: 9-10 iulie

Finala: 14 iulie.

Mai sunt așteptate trei naționale

La turneul final sunt calificate deja 21 de echipe. Încă trei vor veni din Liga Națiunilor, în urma play-off-ului, programat în luna martie a anului viitor. De pe fiecare rută va fi desemnată câte o echipă care va ajunge la Euro 2024.

Ruta A

*Polonia - Estonia

*Țara Galilor - Finlanda

Ruta B

*Israel - Islanda

*Bosnia - Ucraina

Ruta C

*Georgia - Luxemburg

*Grecia - Kazahstan

Meciurile au loc pe 21 martie 2024, iar finalele, pe 26 martie.