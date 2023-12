Ironii din Belgia la adresa României. „Dracii roșii” își freacă mâinile după ce au picat cu „tricolorii”

România va juca împotriva Belgiei și a Slovaciei în grupa E de la Euro 2024, turneu ce va fi găzduit de Germania începând cu 14 iunie . Celor 3 formații li se va alătura câştigătoarea play-off-ului B.

Dacă oamenii de fotbalul din România își freacă mâinile de bucurie, același lucru fac și adversarii noștri. Mai ales Belgienii, care nu văd vreun motiv pentru care naționala ”dracilor roșii” să nu treacă lejer în optimile de finală ale competiției.

Presa din Belgia a catalogat grupa drept una abordabilă şi a analizat lotul României, lansând câteva ironii la adresa ”tricolorilor” lui Edi Iordănescu. „Cap de serie la tragerea la sorţi, Belgia a prins o grupă mai degrabă abordabilă. România, care va partiicpa la Euro 2024 pentru a şasea oară, nu a câştigat decât un meci din cele 16 împotriva Belgiei", au scris cei de la Le Soir. Realitatea e alta, echipa noastră națională având un bilanț echilibrat în partidele contra ”dracilor”: 5 victorii, 2 remize și 5 înfrângeri, palmaresul fiind chiar pozitiv după 1990.

Nu vor face greșeli împotriva unor echipe slabe

„Fără jucători de top pentru România, dar cu vechi cunoştiinţe: Răzvan Marin şi Denis Drăguş (ex Standard), Ianis Hagi (ex Genk) şi Nicolae Stanciu (ex Anderlecht). Cel din urmă încă este cel mai scump transfer pentru Anderlecht, care a plătit aproximativ zece milioane de euro pentru mijlocaşul ofensiv. În prezent, jucătorul vedetă al României joacă în... Arabia Saudită", au completat şi jurnaliştii de la nieuwsblad.be.

Iar publicația 7sur7 a tras o concluzie clară despre Grupa E: "Putem s-o spunem pe față: Băieții lui Domenico Tedesco au evitat toți adversarii dificili care îi puteau încurca și nu au loc de nicio greșeală în fața unor echipe destul de slabe, cel puțin pe foaie".

Programul României la EURO 2024

17 iunie, 16:00: România - câștigătoarea play-off-ului B (Munchen)

22 iunie, 22:00: Belgia - România (Koln)

26 iunie, 19:00: Slovacia - România (Frankfurt)