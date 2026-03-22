„Cârtița” care a marcat golul anului în Croația! Mingea s-a lovit de „mușuroiul” de pe teren și a decis soarta partidei

Istra 1961 a câștigat cu 2-1 duelul cu Varazdin, într-un meci decis de un gol neobișnuit. Eroul partidei a fost mijlocașul Josip Radosevic, care a înscris unul dintre cele mai norocoase goluri din carieră, în etapa 27 din campionatul Croației.

Oaspeții au început mai bine și au deschis scorul rapid, în minutul 11, prin Aleksa Latkovic, după o fază bine construită. Varazdin a mai marcat o dată în prima repriză, dar reușita a fost anulată, astfel că la pauză conducea cu 1-0. În partea a doua, Istra a revenit în joc și a egalat în minutul 78, prin Marcel Heister, care a înscris spectaculos, cu un șut din voleu la colțul lung.

Comentatorii: „Cârtița a înscris!”

Josip Radosevic a marcat un gol neașteptat. Mijlocașul croat a interceptat mingea la mijlocul terenului și a pornit rapid spre poarta adversă, șutând din afara careului. Deși mingea părea ușor de reținut pentru portarul Zelenika, o denivelare a gazonului a făcut ca aceasta să sară peste goalkeeper și să ajungă în plasă.

🇭🇷 | Zemindeki tümsek, Istra'ya galibiyeti getirdi. Çok acayip.⚔️ Istra 1961 2-1 Varazdinpic.twitter.com/M8KbU5MWaF — Balkan Futbolu (@BalkanFutbolu) March 20, 2026

Golul lui Radosevic a fost decisiv pentru victoria gazdelor, care au urcat pe locul 5 în clasament, cu 36 de puncte, la un singur punct în spatele adversarei de vineri.

Golul lui Radosevic a demonstrat că în fotbal, chiar și o șutare obișnuită poate deveni o „tragedie comică” pentru portar și o bucurie surprinzătoare pentru echipă. Comentatorii partidei s-au amuzat pe baza fenomenului, susținând că golul a fost marcat de „cârtița din mușuroi”.