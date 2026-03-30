Luni, 30 Martie 2026
Adevărul
Carlos Alcaraz și-a cumpărat un superiaht cu 9 milioane de dolari. Ambarcațiunea are aproape 27 de metri

În așteptarea turneului de la Monte Carlo, unde își va apăra titlul, numărul 1 mondial din tenis, spaniolul Carlos Alcaraz, a achiziționat un iaht de 26,5 metri, pe care îl va lansa la apă împreună cu prietenii și cu familia.

Alcaraz privește cu încredere în zare
După o vacanță prelungită prilejuită de eliminarea timpurie de la Miami, Carlos Alcaraz s-a întors la muncă, pe terenurile de la Club Campo de Murcia, alături de antrenorul său, Samuel Lopez. 

Între timp, săptămâna trecută, Carlitos s-a deconectat, dedicându-se odihnei, contractelor de sponsorizare și distracției. A făcut un ocol pe la Gdansk, Polonia, pentru a vizita șantierele navale Sunreef, de unde și-a achiziționat primul iaht.

Este un catamaran cu motor personalizat, de aproape 27 de metri, mai mare decât al lui Rafael Nadal. „Bijuteria” este evaluată la aproximativ 9 milioane de euro. Dragostea lui Alcaraz pentru mare este cunoscută, iar atunci când vrea să se relaxeze, Ibiza este destinația ideală.

Prima călătorie după lansare a decis-o: „Undeva aproape de casă, toți împreună. Vreau doar să mă distrez mult, să-mi aduc jet ski-ul și să mă bucur de apă, fără să mă gândesc la nimic altceva”.

Carlos are multe de apărat în lunile următoare: titlurile de la Monte Carlo, Roma și Roland Garros și finala ATP 500 de la Barcelona. Din acest motiv, va trebui să revină cu energie suplimentară, pentru a-și apăra tronul de atacurile lui Jannik Sinner, care s-a apropiat periculos de mult după dubla reușită la Indian Wells și la Miami.

