Căpitanul care a uimit Europa: și-a luat liber în plin sezon pentru un pelerinaj la Ierusalim

Ronald Araujo, fundașul cotat la 35 de milioane de euro și al doilea căpitan al echipei, a solicitat clubului un concediu special pentru a-și regăsi echilibrul după o serie de meciuri sub așteptări. Catalanii au acceptat cererea și i-au oferit o perioadă de absență nedeterminată.

Potrivit presei din Spania, Araujo a ales să plece direct la Ierusalim, unde caută „îndrumare spirituală” și încearcă să se apropie de credințele sale pentru a-și recăpăta stabilitatea emoțională. Vizita la Mormântul Sfânt, spun apropiații săi, este menită să-l ajute să se deconecteze de presiunea acumulată și să-și regăsească calmul interior.

Forma slabă a fundașului uruguayan a culminat cu eliminarea din partida de Liga Campionilor contra lui Chelsea, un cartonaș roșu care a cântărit serios în înfrângerea Barcelonei.

De atunci, jucătorul a primit liber pe termen nelimitat, iar Deco a confirmat că nu există o dată stabilită pentru revenirea sa. Araujo lipsește încă din 25 noiembrie, iar șansele să mai joace până la finalul anului sunt minime.

Ronald Araujo trăiește cel mai dificil moment al carierei

La 26 de ani, titular de bază în naționala Uruguayului, adversara Spaniei la viitorul Mondial, Araujo trăiește cel mai dificil moment al carierei. Deși și-a prelungit contractul cu Barcelona până în 2031, fundașul a devenit în ultimele luni doar o umbră a jucătorului care impresionase după retragerea lui Gerard Piqué. În acest sezon a adunat doar 16 meciuri în toate competițiile și două goluri.

În absența lui, Barcelona a reușit aseară un succes important în Liga Campionilor, 2-1 cu Eintracht Frankfurt, după ce nemții au deschis scorul prin Knauff în minutul 21. Jules Koundé a fost eroul catalanilor, cu o ”dublă” rapidă, în minutele 50 și 53. Barca acumulează astfel 10 puncte după șase runde și se află pe locul 14 în ierarhia generală a competiției.