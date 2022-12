Campionul Cătălin Chirilă, episod înfricoșător: „Viața mi-a fost pusă în pericol“

Canoistul Cătălin Chirilă, campion mondial şi european în acest an, a afirmat, miercuri, la sediul COSR, că după Jocurile Olimpice de la Tokyo a suferit de tromboză venoasă profundă, problemă medicală ce i-a pus viaţa în pericol.

"Este un eveniment foarte important pentru noi toţi. Dar pentru mine aş vrea să cred că este mai important. În cazul meu, după Jocurile Olimpice, poate nu multă lume ştie, am întâmpinat o problemă foarte gravă care mi-a pus viaţa în pericol. A fost vorba despre tromboză venoasă profundă şi din cauza acestui diagnostic am fost obligat să opresc pregătirile şi din această cauză practic am pierdut un campionat mondial. Aş vrea să subliniez cât de important şi cât de greu a fost acel moment, întâi de toate psihic, pentru că o perioadă a trebuit să stau acasă. Eu, care sunt foarte activ, mă antrenez aproape toată ziua, am fost nevoit trei luni să stau în pat, fără să fac efort. Eu vorbeam cu domnii doctori care mă consultau la acea vreme şi le spuneam că eu vreau să particip la Campionatul Mondial, vreau să fac performanţă în continuare şi că nu se poate ca eu să stau acasă. Mi-au zis că dacă ţin la viaţa mea este bine să opresc acolo tot şi să mă gândesc întâi de toate la viaţă şi mai apoi la performanţă. Cred că acest lucru a apărut datorită faptului că nu am pus accent pe prevenţie şi pentru noi, pentru toţi sportivii, este foarte importantă. Cred că de acum va fi foarte simplu să lucrez şi eu la prevenţie, pentru că problema aceea poate reapărea şi nu-mi doresc acest lucru. Am în faţă un drum foarte frumos de parcurs şi nu trebuie nu-mi trebuie astfel de piedici", a afirmat Chirilă.

Directorul general al Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central "Dr. Carol Davila" (SUUMC), Florentina Ioniţă-Radu, a afirmat că în baza protocolului de colaborare cu COSR, Chirilă va beneficia de investigaţii aprofundate.

"Am vorbit cu el şi l-am întrebat dacă s-a aprofundat o investigaţie şi am înţeles că da. E posibil să fie şi factori genetici. Şi este o altă componentă, trebuie să studiem şi factorii genetici, pentru că punem foarte mult accent pe medicină personalizată, pe medicină individuală şi pe factorii genetici. Este un program complex şi nu va fi doar o formalitate, pot să vă asigur de acest lucru. Pentru că în spatele nostru stau oameni deosebiţi", a declarat medicul.

Comitetul Olimpic şi Sportiv Român a încheiat, miercuri, un protocol de colaborare cu Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central "Dr. Carol Davila" (SUUMC), care reglementează desfăşurarea de programe în domeniul cardio-vascular, având ca obiectiv principal creşterea performanţelor sportive.