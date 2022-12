Cătălin Chirilă, campion mondial, mesaj de 1 Decembrie: „România înseamnă tot ceea ce am învățat și tot ceea ce am devenit”

Sportivul tulcean Cătălin Chirilă este campionul mondial în proba de canoe simplu pe 1.000 metri, titlu obținut la Campionatele Mondiale de kaiac-canoe de la Halifax (Canada), unde a obținut și medalia de argint pe 500 metri în proba de canoe simplu.

„Nu cred că există moment mai înălțător pentru un sportiv decât acela în care i se cântă imnul național. De aceea, mă consider un om foarte norocos pentru ceea ce trăiesc și pentru onoarea de a reprezenta tricolorul peste tot în lume. Pentru mine, România înseamnă tot ceea ce am învățat și tot ceea ce am devenit. Sunt mândru că, în felul meu și prin ceea ce fac, lupt pentru țara mea. La mulți ani, România! Și mulțumesc pentru tot!”, a scris sportivul pe contul său de Facebook.

Cătălin Chirilă a obținut și medalia de aur la Campionatele Europene de kaiac-canoe de la Munchen, tot aici obținând și o medalie de bronz în proba de canoe simplu pe 500 de metri.

Cătălin a început practicarea acestui sport în anul 2012, la Clubul Sportiv Municipal Danubiu Tulcea, în cadrul căruia a efectuat perioada de juniorat. Din anul 2016 este component al secției de Kaiac - Canoe din cadrul Clubului Sportiv al Armatei Steaua București și al Lotului Național Olimpic de Canoe.

În luna septembrie 2022, Cătălin Chirilă a primit titlul de cetățean de onoare al municipiului Tulcea și a ținut să precizeze că îi dedică medalia de aur lui Ivan Patzaichin, care a devenit campion olimpic tot la Munchen, în aceeași probă, în urmă cu 50 de ani. Sportivul a menționat faptul că a trăit senzația întoarcerii în timp când a concurat pe același canal pe care a concurat și Patzaichin.

„Referința lui nu este întâmplătoare – modestia, bunul simț, stăruința în muncă sunt valorile pe care le împarte cu marele nostru campion. Cătălin Chirilă este un model de devenire a unei personalități sportive”, spune Vasile Miron de la CSM Danubiu Tulcea.

El este cel care, în calitate de profesor și antrenor, l-a îndrumat pe Cătălin Chirilă să facă pasul spre marea performanță.

„Pe lângă calitățile sale biologice, forță, putere, viteză, Cătălin este călăuzit în carieră de un mare secret – hărnicia. Disciplina și ambiția ce îl caracterizează îi vor asigura drumul către alte mari performanțe”, adaugă Vasile Miron.