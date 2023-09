Campionii sunt pe circuit, nu pe șosele: Etapă de drift street în Capitală

Penultima etapă din Campionatul Național de Drift la clasa street, organizată sub sloganul “Campionii sunt pe circuit, nu pe șosele”, va avea loc în acest weekend la Poligonul Moto din Sectorul 3 al Capitalei, anunță RoDrift.

Scopul acestui proiect este de a promova sportul de performanță și de a crește gradul de conștientizare cu privire la pericolele din trafic în rândul tinerilor. Prin intermediul acestui eveniment, RoDrift își propune să atragă pasionații de motorsport către competițiile din Campionatul Național de Drift și să promoveze activitățile sportive organizate și legal constituite sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv și a Agenției Naționale pentru Sport.

Evenimentul se va desfășura pe 16 și 17 septembrie la Poligonul Moto Pallady de pe strada Drumul Gura Bădicului, Sector 3, București. Zeci de piloți amatori s-au înscris deja la etapa care continuă sezonul în Campionatul Național de Drift, clasa street. Accesul publicului va fi gratuit în ambele zile.

Pe lângă competiția de la street, publicul va putea urmări în acțiune și piloți profesioniști de drift, care nu vor face doar demonstrații, dar vor ține și cursuri de responsabilizare și prevenire. Totodată, fanii vor avea șansa unei curse pe circuit în dreapta profesioniștilor.

În plus, în premieră prin intermediul acestui proiect, toti pasionatii de drift au posibilitatea de a concura pe circuit. Cel mai bun va primi oportunitatea de a concura în etapa finală de pe Transilvania Motor Ring. “Datorită faptului că am primit atât de multe solicitări de la amatori care vor să practice acest sport într-un cadru legal, am decis că la această etapă să realizăm două circuite distincte, unul pentru toți amatorii înscriși și unul pentru piloții licențiați de la clasa Street, oferind astfel șansa tuturor pasionaților de a-și testa limitele pe circuit, într-un cadru organizat și sigur. Sperăm astfel, ca pe viitor, amatorii care vor performa la această etapă să devină piloți profesioniști de drift, adevărați campioni pe circuitul RoDrift”, a spus Denis Manea, vicepreședintele RoDrift.

Acest proiect, finanțat de Primăria Sectorului 3 cu fonduri nerambursabile de la bugetul local, încurajează promovarea sportivității și a siguranței rutiere, dar si dezvoltarea unei culturi a respectului și responsabilității în rândul tinerilor pasionați de motorsport, cu impact pozitiv asupra comunității și a societății în general.