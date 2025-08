Gigi Becali, consternat după a patra înfrângere la rând a FCSB. Decizia luată de patronul campioanei

FCSB nu se regăsește în acest debut de sezon, pierzând ultimele cinci partide din șase disputate, dintre care ultimele patru la rând. Dacă în stagiunea trecută startul în Superliga a fost la fel de slab, în schimb, atunci campioana a avut o evoluție entuziasmantă în cupele europene. Acum, lucrurile stau prost pe ambele fronturi, situație pe patronul Gigi Becali n-o înțelege.

„Nu înțeleg, asta nu mi s-a întâmplat niciodată în 25 de ani. Tocmai pentru că nu înțeleg, trebuie să fiu alături de jucători. Nu mai critic pe nimeni. A fost ceva de neînțeles ce s-a întâmplat, de asta nici nu zic nimic de Feșnic. Da, am dat 3 goluri, dar nu din acțiune. Nu am avut nimic ca ocazii, am dat 3 goluri aiurea. De asta nu zic de Feșnic. Ce să zic de el? Dacă jucam și noi ceva, m-aș fi luat de el. Ei au jucat în viteza a cincea, noi am fost în viteza întâi. Atunci trebuie să fiu alături de ei”, a declarat Becali, la PrimaSport.

Finanțatorul campioanei a luat decizia să-și menajeze - până la un punct - jucătorii: „Da, pentru că au nevoie. Mai mult să-i critic de atât... Crezi că ei nu au vrut în seara asta să joace fotbal? Dar n-au putut. Au fost blocați mental. Nu are efect. Acum trebuie să fiu alături de ei, pentru că sunt în moment greu. Dacă erau un meci sau două, bine, dar acum e moment critic, în care trebuie să fiu alături de ei.

FCSB a început sezonul în glumă

E mentală treaba, fizic nu au de ce să nu stea bine. Au zis că n-au mai avut antrenamente așa bune ca acum. Mental nu stau bine. Nu ne demarcăm, nu oferim soluție de pasă. Eram conduși și dădeam pasă lungă afară, în aut. Eu cred că e blocaj mental. Poate să fie și ceva fizic, dar părerea mea este că e un blocaj mental. A plecat tot de la ei, din vina lor. Au început sezonul în glumă, pe vârfuri, au luat niște corecții, au mâncat niște bătăi, iar acum, când vor, nu mai știu cum să o regleze. Ei au dereglat mașinăria, prin comportament, iar acum trebuie să fiu alături de ei”.

Gigi Becali și-a apărat și antrenorii, pe Elias Charalambous și Mihai Pintilii: ”Să reproșez ceva staff-ului? Eu sunt idiot? Nu cu staff-ul ăsta am câștigat 16 milioane anul trecut? Părerea mea este că nu staff-ul scoate echipa din criză, ci tot ei, jucătorii. Staff-ul face antrenamentele, ce a făcut și anul trecut de ne-am bătut cu toată Europa, dar tot jucătorii trebuie să-și revină, să fie mai concentrați, să dea soluție de pasă. Ăsta este singurul lucru, ca să scape mental”, a continuat Gigi Becali.

Nu-l regretă pe Alexandru Musi

Unul dintre cei mai buni jucători ai lui Dinamo în partida de aseară a fost Alexandru Musi, ”aruncat” de Gigi Becali din curtea proprie, chiar dacă jucătorul era o soluție bună în privința respectării regulii U21. Întrebat dacă-l regretă pe Musi, Gigi Becali s-a menținut pe poziții, declarând ironic: „Așa supărat sunt, plâng toată ziua... Nu l-am încercat eu pe Musi? Păi mai încercat decât Musi la FCSB nu a fost altul încercat! Cât l-am încercat, dar am ajuns la concluzia că trebuie dat. Să-mi pară rău de Musi, auzi. De ce, că doarme fundașul acolo și dă el un gol? E adevărat, a dat gol acolo, a jucat bine, bravo lui.

Dar a jucat bine că a fost și ăla slab. Nu zic că nu e valoros, dar nu pentru noi, ci pentru Dinamo. E băiat tânăr, de perspectivă, valoros, dar nu pentru mine. Pentru Dinamo e foarte valoros, dar nu pentru mine”. Eu l-am dat, dar dacă mi-l dai înapoi acum, și gratis, nu-l iau! Nu am ce să fac cu el. E foarte bun la Dinamo, Pele la Dinamo, dar nu la mine! Să mă ierte, dar voi mă întrebați și eu trebuie să răspund. Ce, stau să critic fotbaliști? Dar trebuie să vă dau răspunsul. Auzi, să-mi pară rău de Musi? Cum să-mi pară?!”.

Fotbaliști de nerecunoscut

Patronul FCSB a rezistat doar câteva minute până să-și critice din nou jucătorii. După ce inițial i-a apărat, pe finalul intervenției a răbufnit: „La ora asta, mi-e frică de orice meci. La cum jucăm noi acum... Acum sunt îngrijorat, pentru că suntem blocați. Anul trecut am ales să jucăm cu echipa a doua, dar anul ăsta au spus că vor să joace ca să aibă ritm. I-am băgat să joace, să aibă ritm.

Șut mi-a plăcut astăzi, și-a mai revenit. Dar Radunovic nu mai e același. George Popescu, David Miculescu, Politic sunt alți fotbaliști. Alibec, alt fotbalist. Toată echipa. Îi susțin, dar trebuie să spun. Așa cum sunt ei la ora asta, îi susțin. Sunt blocați mental și trebuie să fiu alături de ei. Spun ce s-a întâmplat, dar îi susțin”.