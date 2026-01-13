Video Nicolae Stanciu și-a primit pedeapsa, după ce și-a bătut joc de un penalty în meciul cu AC Milan

Victorie importantă pentru Genoa, luni seară, în etapa a 20-a din Serie A. Internaționalul român Nicolae Stanciu (32 de ani) a fost doar rezervă la echipa lui Dan Șucu (62 de ani), după ce a ratat un penalty decisiv în meciul cu AC Milan, runda trecută.

Genoa, echipa patronată de Dan Șucu, a obținut o victorie importantă în lupta pentru evitarea retrogradării.

După ce în meciul precedent a ratat un penalty decisiv în prelungirile partidei cu AC Milan (1-1), Nicolae Stanciu a fost lăsat pe banca de rezerve de Daniele De Rossi.

Colombo a deschis scorul în minutul 7, iar Frendrup și Ostigard au marcat pe final de meci, pentru ca Genoa să obțină cea mai clară victorie din acest sezon.

Genoa a reușit prima victorie după cinci etape de secetă, iar acum este neînvinsă în ultimele trei runde. Este pe locul 15, cu 19 puncte.