search
Vineri, 24 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Aur, argint și două bronzuri pentru România la Europenele de la Tirana. Luptătoarele tricolore s-au întrecut pe ele însele joi seară

0
0
Publicat:

Delegația României prezentă la Campionatele Europene de la Tirana a trăit momente pline de tensiune joi seară, când patru sportive au ajuns în finale. Toate au reușit să obțină medalii, urcând pe podium.

Andreea Ana, aur pentru România Foto/Imago Images

Andreea Ana, aur clar și al patrulea titlu european

Cea mai importantă performanță i-a aparținut Andreei Ana, care a câștigat aurul la categoria 55 kg. În finală, ea a dominat clar lupta împotriva ucrainencei Lilia Malanciuk, încheind meciul cu scorul de 10-0 prin superioritate tehnică.

Românca a ajuns la al patrulea titlu european, după succesele din 2022, 2023 și 2024. Pe parcursul competiției, Andreea Ana a trecut în sferturile de finală de nemțoaica Anastasia Blayvas, iar în semifinale a învins-o pe moldoveanca Mihaela Samoil.

Alexandra Anghel, din nou vicecampioană

Alexandra Anghel a ieșit a doua la categoria de 76 kg. Ucraineanca Anastasia Alpieeva i-a „furat” aurul în finală, fiind principala favorită, cu 6-2. La Tirana, românca a avut lupte aprige cu franțuzoaica Kendra Augustine Jocelyne Dacher, dar și cu italianca Enrica Rinaldi.

Alexandra Anghel și-a mai trecut în cont doar un titlu european, în anul 2023, o medalie de argint obținută în 2024, dar și un dublu-bronz (2018, 2025).

Alina Vuc și Kateryna Zelenykh, medalii de bronz

Alina Vuc a câștigat medalia de bronz la categoria 50 kg, după ce a învins-o pe poloneza Agata Marta Goluchowska Walerzak cu 11-8. Ea ajunsese în semifinale după o victorie în fața italiencei Emanuela Liuzzi, dar a pierdut acolo în fața turcoaicei Evin Demirhan.

Pentru Alina Vuc, aceasta este o revenire pe podiumul european după patru ani, perioadă în care a avut mai multe accidentări. În total, are două medalii de argint și trei de bronz la Europene.

Alina Vuc, revenire pe podiumul european după 4 ani Foto/Imago Images

Și Kateryna Zelenykh, reprezentantă a României, originară din Ucraina, a obținut bronzul la categoria 68 kg, după o victorie strânsă (5-4) cu unguroaica Noemi Szabados. Până acolo, Kateryna a mai câștigat un meci și a pierdut în semifinale. Este a doua ei medalie europeană, după argintul din 2024.

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

image
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
image
OK! Magazine

image
Click! Pentru femei

image
Click! Sănătate

image
