Antrenor prins beat la Jocurile Olimpice, urcat în avion și trimis imediat acasă

Jocurile Olimpice 2026, găzduite de Italia, oferă un spectacol grandios pentru iubitorii sporturilor de iarnă, dar nu sunt ocolite de diverse scandaluri. În ultima categorie se înscrie și comportamentul lui Igor Medved, antrenorul echipei finlandeze de sărituri cu schiurile.

Slovenul de 44 de ani a exagerat cu alcoolul în timpul unei seri petrecute în Italia, iar stare sa avansată de ebrietate a fost observată de șefii delegației finlandeze. Cum acest lucru contravine principiilor și valorilor Federației Finlandeze de Schi, care aplică o politică de toleranță zero în privința consumului de alcool la Jocurile Olimpice, el a fost urcat imediat în avion și trimis în țară.

Și-a cerut scuze echipei sale

Ajuns acasă, antrenorul a arătat că și-a conștientizat greșeala și-a cerut scuze: „Am făcut o eroare extrem de stupidă și regret enorm. Vreau să cer scuze întregii echipe finlandeze, sportivilor și fanilor. Sper ca echipa să se concentreze de acum înainte pe competiții și să continue munca bună”, a declarat Igor Medved, potrivit The Guardian. Vestea a fost confirmată de Comitetul Olimpic Finlandez, care a declarat că antrenorul a părăsit Italia în urma evenimentului: „Tratăm încălcările regulilor foarte serios și vom acționa întotdeauna rapid în astfel de cazuri”.

Atribuțiile de antrenor principal al echipei Finlandei au fost fi preluate pentru restul competiției de asistentul Lasse Moilanen. La finalul Jocurilor Olimpice, Igor Medved va fi probabil demis de la cârma formației nordice.