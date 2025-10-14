Atletul român Alex Nicolae Soare a câstigat Raiffeisen Bank Bucharest Marathon 2025

Atletul român Alex Nicolae Soare a reușit o performanță istorică duminică, în cadrul celei de-a 18-a ediții a Raiffeisen Bank Bucharest Marathon, câștigând cursa de Maraton și devenind campion național, cu un timp excepțional care a zdrobit recordul național vechi de 47 de ani.

În cele doua zile ale evenimentului, Raiffeisen Bank Bucharest Marathon a reunit la start 12.000 de participanți din peste 50 de țări, iar victoria unui român într-un asemenea context conferă un plus de valoare și mândrie ediției din acest an.

Pe lângă cursele de alergare, evenimentul a fost o adevărată sărbătoare a comunității, cu zeci de activări, susținători entuziaști și zâmbete pe tot traseul.

Evenimentul a fost organizat de RunInBucharest cu sprijinul autorităților publice și al voluntarilor care au contribuit la buna desfășurare a curselor. Valeria Răcilă van Groningen, președintele RunInBucharest, a declarat: „Suntem mândri că acest eveniment a crescut atât de frumos și că, an de an, adunăm tot mai mulți oameni care înțeleg valoarea mișcării. Le mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi – alergători, parteneri, voluntari și susținători.”

Raiffeisen Bank Bucharest Marathon este o declarație de energie, sănătate și solidaritate. Ne revedem în 2026, cu și mai multă motivație!

Lista câstigătorilor:

La Cursa Maraton Raiffeisen Bank (42K) proba Masculin, primii trei câștigători au fost: Soare Nicolae Alexandru (România) s-a clasificat pe locul 1 cu timpul 02.11.58, urmat de Kiprop Dickson (Kenya) cu timpul de 02.13.16 pe locul doi si Lauren Daniel (Kenya) cu timpul 02.16.25 pe locul trei.

La Cursa Maraton Raiffeisen Bank (42K) proba Feminin, primele trei câstigătoare au fost: Cherono Beatrice (Kenya) clasificată pe locul întâi cu timpul de 02.44.51, urmată de Kipkemoi Jebichii Mercy (Kenya) pe poziția a doua cu timpul de 02.44.52 iar pe poziția a treia Piscu Andreea Alina (România) cu timpul de 02.51.29.

La Cursa Autonom Half Marathon, proba Masculin, primii trei câstigători sunt: Dragos Luca Pop (România) clasificat pe locul întâi cu timpul de 01.05.42, urmat de Athanasios Barmpagiannis (Grecia) pe poziția a doua cu timpul 01.09.05 si Charalampos Voulkos(Grecia) pe locul trei cu timpul 01.10.24.

La Cursa Autonom Half Marathon, proba Feminin, primele trei câstigătoare au fost: pe prima poziție Ecaterina Cernat (România) cu timpul de 01.17.16, urmată pe poziția a doua de Camilla Lindholm Borg (Suedia) cu timpul de 01.20.05 si Alexandra Streja (România) pe poziția a treia cu timpul de 01.20.51.

Cursa Stafetă E.ON Energie România a fost câstigată de echipa Ivancenco Athletic Club MDA din Republica Moldova cu timpul de 02.21.20.

Cursa Vodafone 10 K, proba Masculin, primii trei câstigători au fost: Coman Marian (România) clasificat pe locul întâi cu timpul de 00.31.32, urmat de Silviu Stoica (România) pe poziția a doua cu timpul de 00.31.46 si Clement Hocquet (Franța) pe poziția a treia cu timpul de 00.31.52.

Cursa Vodafone 10K, proba Feminină, primele trei câstigătoare au fost: Liliana Naria Dragomir pe poziția întâi cu timpul de 00.36.32, urmată de Tabita Teusan pe poziția a doua cu timpul de 00.37.13, iar pe locul trei Oleksandra Kyryllova (România) cu timpul de 00.38.57.

Cursa Vodafone 10K wheelchair, proba Masculin, căstigători au fost: Mircea Cazacu pe locul întâi cu 00;37.41 si Dumitru Sandru pe poziția a dous cu 00.54.21.

Cursa Vodafone 10K handbikes, proba Masculin, a fost câstigată de Svetoslav Zahariev cu timpul de 00.59.14.

Cursa Vodafone 10K wheelchair, proba Feminin, a fost câstigată de Angele Kohan cu timpul 01.10.01.

Primii cinci clasați femei și bărbați la cursele necompetitive general și fotolii rulante -Cursa Populară Mega Image din cadrul Semimaratonului București au primit prin tragere la sorți, premii în bani, produse și servicii.(vezi aici).

Maratonul București 2025 în cifre:

Traseu

- 4 sectoare traversate

- 7 puncte de cronometrare

- 27 atracții turistice

- 24 pacemakeri

- (aproximativ) 32.000 de pași pentru câștigătorul Maratonului București

Hidratare și energizare

- 15 tone de fructe(banane, portocale și mere)

- 120.000 pahare reciclabile apă

- 40.000 pahare reciclabile energizant

- 45.000 sticle 0.5 l apă plată

- 9.000 sticle 2 l apă plată

Reciclare

- 80 tomberoane plastic

- 80 tomberoane menajer

- 40 tomberoane hârtie/carton

- 65 metri cubi tone gunoi produs în cadrul evenimentului

- 100 km bandă delimitare traseu fabricate din materiale biodegradabile

- 12 000 săculeți reutilizabili și pungi din material biodegradabil

Servicii poliție, jandarmerie, pază

- 1 centru de comandă

- 440 reprezentanți ai forțelor de ordine (poliție, jandarmerie, poliție locală)

- 12 ambulanțe SABIF

- 6 bicicliști patrulare cu defibrilatoare

- 60 voluntari Crucea Roșie ultimii 5 km

- rial biodegradal

- 20 arbitri direcționare pe trasee

Spectatorii sunt bineveniți să iasă și să încurajeze miile de participanți care aleargă prin centrul Bucureștiului sau/și pot veni să se înscrie la una dintre cursele de duminică.

Participanții la Raiffeisen Bank Bucharest Marathon vor primi și anul acesta albume foto personalizate. Albumele vor putea fi descărcate de pe adresa runinbucharest.com/photos.

Sponsori ai Maratonului Bucuresti: Raiffeisen Bank – Sponsor Oficial, Under Armour – Partener Tehnic și tricoul oficial al evenimentului, Autonom - Sponsor Cursa 21 km, Vodafone – Sponsor Cursa 10 km, E.ON Energie România-Sponsor Cursa Ștafetă, EY România-Sponsor Cursa Populară, Mega Image-Refreshment Partner, Stay Strong, WorldClass, GoldNutrition - Energizantul Oficial, Izvorul Minunilor - Apa Oficială, Regina Maria, Apa Nova București, Rexona.

Parteneri media: Kiss Fm, Euronews România, TVR, Adevărul Holding, Wall-Street.ro, Revista Biz.

Parteneri instituționali: Primăria Capitalei, CTMB – Centrul pentru Tineret al Municipiului București, Primăria Sector 5, Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Ministerul de Interne, Federația Română de Atletism.

ONG-uri asociate Maratonului București: Asociația HEM „N-avem SÂNGE”, Fundația HOSPICE Casa Speranței, Ajungem Mari, Asociația Niciodată Singur-Prietenii Vârstnicilor, Asociația ZI DE BINE, Asociația Copii pentru Viitor, Fundația United Way, Fundația Motivation România, Asociația Help Autism, Asociația Pădurea Copiilor, Fundația Autonom, Organizația Salvați Copiii România, Asociația NIA – Neurodiversity Academy, Asociația Tech For România, Rolda România, Asociația Română pentru Energie Verde si Dezvoltare Durabilă, Asociația DĂRUIESTE VIAȚĂ, Asociația ALIA.

Despre RunInBucharest

RunInBucharest este organizatorul celor mai mari competiții de alergare stradală din România. Începând cu anul 2008, Bucureștiul a fost inclus în circuitul internațional al maratoanelor, alăturându-se celorlalte capitale europene care găzduiesc anual astfel de competiții. Competițiile #RunInBucharest sunt certificate și înscrise în calendarul internațional al World Athletics (Federația Internațională de Atletism). RunInBucharest a dezvoltat în România modelul asocierii competițiilor de alergare cu o cauză socială, umanitară sau ecologică, iar în prezent sunt peste 30 cauze partenere ale evenimentelor. Acestea cumulează fonduri de peste 100.000 euro anual pentru proiectele comunitare, sociale, educaționale, ecologice prezentate. RunInBucharest a fost primul ONG care a demarat o platformă de voluntariat sportiv în România – www.voluntarinsport.ro.

Site-urile oficiale ale Bucharest RUNNING CLUB sunt: www.bucuresti21km.ro, www.bucharest-marathon.com,www.voluntarinsport.ro, www.runinbucharest.com.FB/Bucharest21km; BucharestMarathon; RunInBucharest; VoluntarInSport; #RunInBucharest