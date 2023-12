Arabii, șocați de ce a pățit Olăroiu: ziariștii din Emirate prezintă detalii fără precedent

Cosmin Olăroiu (54 de ani) s-a umplut de trofee, de când a făcut pasul spre fotbalul asiatic în 2007. Practic, în ultimii 16 ani, a fost sezonul și trofeul (sau trofeele!) pentru Oli, indiferent că a activat în Arabia Saudită, Qatar, Emiratele Arabe Unite sau China.

De altfel, câștigând an de an, o competiție sau mai multe, Olăroiu a ajuns să aibă un bilanț impresionant: 18 trofee adunate în 16 ani! Plus o finală a Ligii Campionilor Asiei, cu Al-Ahli Dubai în 2015. Grupare care, între timp, a fuzionat cu Al-Shabab Dubai și a devenit Shabab Al-Ahli.

Paradoxal, de Shabab Al-Ahli se leagă acum și o contraperformanță istorică în cazul lui Oli. Pentru că, vineri, această formație i-a administrat românului o înfrângere fără precedent: 2-6 în Supercupa Emiratelor cu Sharjah, grupare pe care Oli o pregătește din noiembrie 2021.

Eșecul suferit în Supercupa Emiratelor de Olăroiu i-a șocat pe ziariștii din această țară. Care s-au scormonit în statistici și au descoperit niște detalii fără precedent după acest dezastru fotbalistic pentru Oli:

*Înfrângerea de vineri a fost prima pentru tehnicianul român în fața celor de la Shabab Al-Ahli, de când Oli se află la Sharjah. În precedentele cinci confruntări cu Shabab Al-Ahli, Sharjah înregistrase 2 victorii și 3 egaluri. Al 6-lea meci a oprit seria invincibilității celor de la Sharjah.

*În cariera de antrenor a lui Olăroiu, de 23 de ani, aceasta e prima Supercupă pierdută de el în orice țară, nu doar în Emirate! Până la înfrângerea de vineri cu Shabab Al-Ahli, Oli atacase Supercupa, în diferite țări, de șapte ori, prima dată, pe când era la Steaua (actuala FCSB) în 2006. Și, fiecare dată, cucerise trofeul!

*Înfrângerea cu Shabab Al-Ahli, scor 2-6, e cea mai drastică din cariera de antrenor a lui Olăroiu. De fapt, de când stă pe banca tehnică, Oli a mai fost implicat o singură dată într-o partidă în care o formație condusă de el a încasat șase goluri. Se întâmpla tot în Emirate, dar în sezonul 2012-2013. Atunci, Al-Ahli Dubai (actualmente Shabab Al-Ahli) a fost învinsă în campionat de Al-Ain, scor 3-6.