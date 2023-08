Andreea Roșca, poveste tulburătoare: Partea întunecată a tenisului, descrisă din interior VIDEO

Odată cu ascensiunea Simonei Halep în lumea tenisului, popularitatea acestui sport a explodat în România. Și tot mai mulți părinți au început să-i ducă pe cei mici la antrenamentele specifice acestei discipline. De foarte multe ori, o asemenea decizie e luată pentru că părintele vede mirajul banilor, în condițiile în care circuitele ATP și WTA oferă premii uriașe, sume fiind publicate de mass-media.

Doar că se omite un amănunt esențial: nu toți cei care iau racheta în mână ajung sus, în Top 100, ca să facă bani mulți. În plus, sportul de performanță înseamnă sacrificii dureroase, uzură fizică, dar și un consum mental enorm! Vorbim despre niște aspecte care se pierd din vedere, despre părțile întunecate ale sportului-alb.

Invitată la podcastul Business Philosophy, realizat de jurnalistul Romeo Chiriac, Andreea Roșca a vorbit despre aceste lucruri mai puțin mediatizate și plăcute. Atenție: vorbim despre o fostă campioană europeană la tenis care, la 24 de ani, a încheiat deja socotelile cu sportul de performanță! Roșca s-a născut cu talus valgus la ambele picioare. A efectuat trei operații și a stat un an și jumătate în ghips. Medicii i-au prezis că va sta toată viața în scaun cu rotile!

Ce a povestit Andreea Roșca la podcastul Business Philosophy?

*Am bătut-o de trei ori consecutiv pe Marketa Vondrousova, care acum a câștigat Wimbledon. O dată la Petit As, la 14 ani, când am ajuns în finală. O dată la Europene și încă o dată la un turneu oarecare. Am bătut-o la două seturi mereu. Am bătut-o și pe Bianca Andreescu cu care am stat în cameră la un turneu în Franța.

*Medicii mi-au zis mereu: Nu mai juca la nivel profesionist, că o să-ți rupi.. Așa mi-am rupt trei tendoane, talpa mea practic s-a rupt în două. Am două hernii de disc, am contuzii pe la verterbre, dar nu m-au marcat.

*Sincer, am fost fericită (n.r. – când a renunțat la tenis). Am avut o perioadă foarte grea anul trecut, în care plângeam în orice zi mă duceam la tenis. Eram foarte tristă și nu știam de ce. Am fost și la psiholog. Mi-am dat seama că e din cauza stresului cauzat de tenis.

*Nadal m-a invitat o dată să joc ping-pong cu el. Mi-a fost rușine și am zis că nu...

VEZI PODCASTUL BUSINESS PHILOSOPHY CU ANDREEA ROȘCA