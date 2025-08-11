Debut de senzație pentru Ianis Stoica la Estrela Amadora. Atacantul și-a salvat echipa în prima etapă

Într-un meci contând pentru prima etapă din campionatul de fotbal al Portugaliei, fostul internațional de tineret Ianis Stoica (22 de ani) a marcat luni seară la debutul pentru Estrela Amadora, în meciul din deplasare cu Estoril, încheiat nedecis, scor 1-1.

Atacantul român a punctat în minutul 75, la un minut după ce a intrat pe teren, înlocuindu-l pe spaniolul Alan Godoy.

Ianis Stoica a fost cedat la echipa portugheză la finalul lunii iulie.

Gruparea sibiană a încasat suma de 1,3 milioane de euro și a păstrat un procent de 20% dintr-o eventuală vânzare ulterioară.