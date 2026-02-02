search
Luni, 2 Februarie 2026
Adevărul
Derapajele unui primar PNL din Bacău au revoltat opinia publică: „Eu declar, pe propria răspundere, că cei care nu muncesc nu merită să trăiască”

Declarațiile făcute de primarul PNL al comunei Cleja, județul Bacău, în timpul unei ședințe de Consiliu Local despre beneficiarii de ajutor social au stârnit un val de reacții publice, după ce edilul a formulat opinii considerate radicale și mult prea generale.

Afirmațiile dure ale primarului PNL al comunei Cleja, județul Bacău, au provocat un val de indignare în spațiul public, după ce edilul a susținut, în cadrul unei ședințe a Consiliului Local, că persoanele care nu muncesc nu ar trebui să trăiască. Declarațiile au fost făcute în contextul unei dezbateri privind situația beneficiarilor de venit minim garantat din localitate.

Petru Iștoc a afirmat că, în opinia sa, o parte dintre cei care primesc ajutor social sunt apți de muncă, dar refuză să se angajeze, invocând motive care țin de lipsa dorinței de a depune un minim efort.

Pentru a-și argumenta poziția, primarul a relatat un exemplu concret din comună, susținând că a încercat personal să îndrume un localnic către muncă, notează bacău.net.

„Atâta vrea el. Dacă mă credeți, se lasă de muncă… Când i-am spus «băi, du-te la muncă», mi-a zis «domnule, noi nu ne sculăm dimineața». E greu să te scoli dimineața”, a declarat primarul în şedinţa de consiliu.

Discursul edilului a continuat într-o notă moralizatoare, fiind dublat de o referință religioasă menită să întărească mesajul transmis. Petru Iștoc a susținut că munca este o condiţie esenţială a existenţei, afirmând că „și Hristos spune: «cel care nu muncește să nu mănânce»”.

În timpul ședinței, mai mulți consilieri locali au intervenit pentru a tempera discursul primarului, atrăgând atenția asupra faptului că generalizarea situațiilor sociale este periculoasă. Aceștia au subliniat că există persoane care nu pot munci din motive medicale sau din cauza altor vulnerabilități sociale și că fiecare caz ar trebui analizat individual.

Finalul intervenției sale a fost cel care a declanșat cele mai puternice reacții, edilul formulând o concluzie extremă.

„Eu declar, pe propria răspundere, că cei care nu muncesc nu merită să trăiască”, a fost argumentul final al primarului comunei Cleja.

Declarațiile au fost rapid preluate și distribuite pe rețelele de socializare, unde au generat un val de critici și reacții negative, numeroși comentatori acuzând lipsa de empatie a alesului local și stigmatizarea persoanelor aflate în situații vulnerabile.

