Adrian Petre, în picaj liber. Unde a ajuns să joace fostul atacant de la FCSB, cotat în anul 2020 la 1,3 milioane de euro

Rămas liber de contact după despărțirea de Concordia Chiajna, pentru care a bifat 14 meciuri și un gol, Adrian Petre, atacantul pe care FCSB plătea 800.000 de euro în 2020, va juca în acest sezon în Liga 3. El a semnat cu CS Păulești, o echipă dintr-o comună de la marginea Ploieștiului.

Fostul internațional de tineret, cu 18 meciuri și 5 goluri în sub tricolor, era o mare speranță a fotbalului nostru în 2020. Gigi Becali a pus ochii pe el și l-a transferat de la Esbjerg (Danemarca), dar a renunțat la el după câteva luni. De atunci, cariera atacantului a merg doar în jos, deși mai multe echipe au crezut în el și i-au dat o șansă: Cosenza, UTA Arad, Farul, Levadiakos, Hermannstadt, apoi divizionarele secunde CS Tunari și Concordia Chiajna. Mai mult, pe când era la ultima dintre acestea, Adrian Petre a anunțat că se retrage, fiind convins cu greu să revină asupra deciziei. De la 1,3 milioane de euro, cât valora în 2020, acum atacantul este evaluat de site-ul transfermarkt la doar 50.000 de euro.

Chinuit de accidentări

„În momentul acesta, Adi Petre a semnat un contract cu CS Păulești. Contractul este mai mult legat de revenirea lui medicală. A avut niște probleme și nu a putut juca la nivelul la care își dorea. Am decis să ne ajutăm reciproc. Vreau să promovăm în Liga 2.

Adi este bine, marchează goluri în partidele amicale. Clar, este peste nivelul din Liga 3. Are niște probleme la spate, o mică hernie de disc. Problemele sale au fost tratate superficial, iar acum este sub un tratament și este pe drumul cel bun.

Eu zic că o să vedem un alt Adrian Petre în acest sezon. El are nevoie de încredere. Trebuie să fie susținut. Este o vârstă perfectă pentru el, pentru a-și da seama de greșelile pe care le-a făcut. Are liniște aici, are de toate", a spus patronul clubului CS Păulești, Claudiu Blaga, potrivit digisport.ro.