A intrat râca între pensionarii retrași de la Interne. Lipă și Iagăr, pizmuite de o altă glorie

Cornel Dinu (76 de ani) este nevoit să se descurce cu o pensie care nu depășește 1.300 de euro, după o viață ca fotbalist și ca antrenor la Dinamo, clubul Internelor în sportul românesc.

Fostul mare fundaș central a anunțat public că primește 6.200 de lei lunar de la stat și s-a comparat cu Elisabeta Lipă, campioană olimpică la canotaj, și cu Monica Iagăr, campioană europeană la atletism, despre care spune că au o pensie de 12.000 de lei. Este o temă pe care „Procurorul” a enunțat-o încă din 2020.

„Pensia mea nu e dintre cele nesimțite. Eu am ieșit pe vechiul sistem de pensionare, în 2003, cu 5.000 de lei, și acum pensia mea a ajuns la 6.200 de lei… Eu am avut 40 de ani la Dinamo, cu funcții de conducere…

Și doamna Lipă și doamna Monica Iagăr, care au stat trei-patru ani președinte la Dinamo, au ieșit la pensie cu 12.000 de lei.

Și n-au nici jumătate din anii mei în Ministerul de Interne. Dreptate mioritică… Asta-i o țară, un stat care nu-și servește locuitorii, fură de la ei!”, a declarat Cornel Dinu, potrivit fanatik.ro.

Lipă a explicat care îi sunt veniturile: „De la Comitetul Olimpic nu sunt remunerată, pentru că nu am saalariu, am o indemnizație de ședință de 1.200 de lei. De la Agenția Națională de sport, am avut salariu de 9.400 de lei. În rest, am fost recompensară cu 40.000 de lei în ruma rezultatelor de la Jocurile Olimpice de la Paris”.