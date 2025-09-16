A doua schimbare de antrenor de la începutul sezonului: „Rezultatele nu au fost cele așteptate”

Echipa de fotbal Petrolul Ploiești a anunțat, marți, pe pagina oficială de Facebook, rezilierea pe cale amiabilă a contractului antrenorului principal Liviu Ciobotariu (54 de ani). Este al doilea antrenor schimbat de la startul sezonului, după Dan Petrescu (57 de ani), de la vicecampioana CFR Cluj.

„FC Petrolul Ploiești și Liviu Ciobotariu au ajuns la un acord privind încheierea raporturilor contractuale. Numit în funcția de antrenor principal al echipei noastre în această vară, Ciobotariu i-a condus pe „lupi” în primele 9 etape ale ediției curente de campionat, dar, din păcate, rezultatele nu au fost cele așteptate. Cu un parcurs în care s-au regăsit cinci înfrângeri, trei remize și o singură victorie, Petrolul ocupă, momentan, poziția a 14-a în Superliga. Mulțumim, Liviu Ciobotariu și mult succes în continuare!”, au transmis reprezentanții clubului Petrolul Ploiești.

Liviu Ciobotariu a fost numit în funcția de antrenor principal al echipei Petrolul Ploiești la 3 iunie 2025, acesta semnând un contract valabil pentru următorii doi ani.

În vârstă de 54 de ani, Ciobotariu a pregătit de-a lungul timpului pe FC Național, FC Otopeni, Dinamo București, CSMS Iași, FC Vaslui, ASA Tg. Mureș, FC Botoșani, FC Hermannstadt, FC Voluntari și Sepsi OSK Sf. Gheorghe. Având în palmares o Supercupă a României, cucerită cu formația covăsneană, Ciobotariu a activat și în fotbalul din zona arabă, acolo unde le-a antrenat pe Al Faisaly și Al-Tai, ambele din Arabia Saudită, dar și echipa națională a Libanului (2019-2020).

Ca jucător, Ciobotariu a fost unul dintre componenții „Generației de Aur”, participând cu echipa națională a României la Cupa Mondială din Franța 1998, precum și la turneul final al Campionatului European organizat de către Belgia si Olanda, în anul 2000.