Will Smith, luat la roast la Oscar 2023. „Dacă cineva devine violent, va primi un Premiu Oscar și va ține un discurs“ VIDEO

Jimmy Kimmel, gazda din acest an, a făcut numeroase glume pe seama lui Will Smith, pe tot parcursul ceremoniei.

Spre deosebire de ediția de anul trecut, când gestul lui Will Smith a șocat o lume întreagă, Premiile Oscar 2023 au decurs fără incidente și fără surprize. Marele favorit, lungmetrajul „Everything Everywhere All at Once“, a fost și marele câștigător și a adunat nu mai puțin de șapte trofee, inclusiv la categoria Cel mai bun film.

Așa cum era de așteptat, incidentul de anul trecut, când Will Smith l-a pălmuit pe prezentatorul Chris Rock, a fost speculat. Comediantul Jimmy Kimmel, gazda din acest an, a făcut numeroase glume despre Will Smith pe parcursul întregii seri.

După episodul de anul trecut, Will Smith a primit o interdicție de 10 ani la Gala Premiilor Oscar. Totodată, organizatorii (Academia de Arte și Științe Cinematografice) au înființat, în premieră, o „echipă de criză“ pentru a gestiona posibilele incidente.

Încă de la monologul din deschiderea show-ului, Kimmel a făcut aluzii la Will Smith. „Cinci actori irlandezi sunt nominalizați în această seară, ceea ce înseamnă că șansele pentru o altă luptă pe scenă au crescut mult“, a glumit el.

„Vrem să vă distrați, vrem să vă simțiți în siguranță și, cel mai important, vrem să mă simt în siguranță“, a spus Jimmy Kimmel. „Avem un protocol strict. Dacă cineva devine violent în timpul show-ului, va primi premiul Oscar pentru Cel mai bun actor și i se va permite să țină un discurs“, a spus comediantul, făcând referire la faptul că lui Will Smith, care a câștigat în 2022 premiul Oscar pentru Cel mai bun actor, i s-a permis să țină un discurs deși îl pălmuise pe Chris Rock.

Acesta a menționat și „echipa de criză“ înființată pentru a gestiona astfel de incidente. „Academia are o echipă de criză. Dacă se întâmplă ceva imprevizibil sau violent în timpul ceremoniei, faceți ceea ce ați făcut și anul trecut: absolut nimic“, a mai glumit Jimmy Kimmel.

Actorul Will Smith a avut o ieșire nervoasă în 2022, după ce Chris Rock a făcut o glumă despre soția sa, Jada Pinkett Smith.