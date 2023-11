Cătălin Bordea, despre despărțirea de fosta soție: „M-am dus la terapie” VIDEO

Cătălin Bordea a decis că este momentul să vorbească despre separarea de cea care i-a fost alături timp de mai bine de 11 ani. Invitat în emisiunea „Xtra Night Show”, comediantul a mărturisit că a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a salva căsnicia cu Livia Eftimie, apelând chiar și la terapie.

Amintim faptul că relația dintre juratul de la „iUmor” și Livia Eftimie s-a încheiat, oficial, în luna iulie a acestui an. Zvonuri despre o posibilă separare între ei au apărut imediat după ce Bordea s-a întors de la „America Express”, show-ul pe care l-a câștigat alături de Nelu Cortea.

În plus, Livia Eftimie a fost surprinsă în ipostaze tandre cu Spike, cel care-i fusese cavaler de onoare comediantului.

Cătălin Bordea a mărturisit în emisiunea lui Dan Capatos că la întoarcerea de la „America Express” a observat că soția lui era „schimbată radical”.

„Chestia asta mi-a pus capac. Te lasă mama, tata, soția… eu deja aveam teama abandonului, dar nu știam ce înseamnă exact. (…) Eu m-am dus la terapie să fiu alături de ea. Nu m-am dus la terapie să văd care este treaba cu mine. (…) Am găsit-o schimbată radical după ce m-am întors de la America Express. (…)

Eu am luat totul pe mine, adică eu eram clar de vină. (…) Îmi reproșam că nu am fost mai atent, îmi reproșam că poate nu am fost destul de bărbat, mi-am reproșat că nu am fost deloc bărbat în tot timpul relației, am fost mai mult copil decât bărbat, mi-am reproșat că am jucat un personaj, acest comediant care vine și acasă și care tot timpul încearcă să își facă soția să râdă. Și nu am fost, poate, profund uneori. Mi-am reproșat că uneori nu mi-am dat seama de anumite semnale și poate nu le-am văzut”, a declarat comediantul.

„Îmi trebuie o detașare totală”

Șirul dezvăluirilor a continuat.

„Îți dai seama că mi-a găsit (n.red. psihologul). Adică mi-a găsit multă frică acolo, mi-a găsit multă lașitate, mi-a găsit trauma abandonului. (…) Sunt perfecționist… eu nu am luat niciodată premiul II, niciodată în viața asta, eu tot timpul trebuia să fac ceva să iau premiul I. (…) Trauma abandonului la mine s-a redus considerabil”, a mai adăugat Cătălin Bordea.

Ba mai mult, acesta a afirmat că nu a trecut încă peste despărțirea de fosta soție.

„Nu (n.red. nu este vindecat total). Sub nicio formă. Mai am o grămadă de lucru, mai am demoni. Este o detașare totală, adică îmi trebuie o detașare totală. Eu, în momentul ăsta, sunt ca în recuperare după dependență de droguri. Adică e foarte scurt momentul de la când te-a părăsit dealer-ul pentru alt drogat. Nu pot să răspund la întrebarea asta (n.red. dacă o poate ierta pe fosta soție). Pentru că nu știu. Momentan, singurii care mă țin pe mine pe linia de plutire sunt prietenii mei buni care, încontinuu, îmi fac portretul din urmă. (…) Ai tendința să uiți”, a mai afirmat Bordea, conform Libertatea.