Tragedia care i-a frânt inima fermecătorului Clark Gable: „A fost devastat“. Cum a rămas fără marea iubire VIDEO

A fost unul din marii actori americani, cunoscut și ca Regele Hollywood-ului. Pe cât de strălucitoare i-a fost viața în lumina reflectoarelor, pe atât de trist i-a fost destinul. În ciuda reticenței sale de a juca rolul, Gable este cunoscut cel mai bine după apariția în filmul „Pe aripile vântului”.

Cu rolul Rhett Butler, Gable a câștigat o nominalizare Oscar pentru cel mai bun actor.

Prima opțiune a producătorului David O. Selznick a fost Gary Cooper. Cooper a refuzat rolul lui Rhett Butler spunând că filmul va fi un mare esec și că se bucură că Gable, și nu el, va cădea. De atunci, Selznick a fost determinat să-l angajeze pe Gable, împrumutându-l de la MGM.

În plan personal, Clark Gable (n. 1 februarie1901, Ohio, SUA – d. 16 noiembrie 1960, Los Angeles) a fost căsătorit de 5 ori. Mariajul lui Gable cu a treia sa soție, actrița Carole Lombard, (1908–1942) a fost cea mai fericită perioadă a vieții sale personale. S-au întâlnit în cursul filmărilor pentru No Man of Her Own în 1932 când Lombard era căsătorită cu actorul William Powell, dar s-au îndrăgostit în 1936. După ce Gable care era încă căsătorit cu ''Ria'' a divorțat, aceștia s-au căsătorit. Căsătoria a avut loc în Kingman, Arizona la data de 29 martie 1939. Cuplul a trăit la o moșie în California. În 16 ianuarie 1942, Lombard a murit din cauza prăbușirii avionului cu care se întorcea acasă.

S-a recăsătorit de încă 2 ori

La o lună după înmormântarea soției sale, Gable s-a întors la studio pentru a filma alături de Lara Turner filmul Somewhere I'll Find You. Pierzând 20 kg de la tragedie, era evident că Gable era devastat fizic și emoțional. Dar Turner a declarat că el a rămas un profesionist pe parcursul filmărilor.

O să mai joace în 27 de filme și se va recăsători de două ori ''Dar nu a mai fost nicioadată același '' a spus Esther Williams '' A fost devastat de moartea lui Carole '', arată wikipedia.org.

Marea lor iubire s-a sfârşit, însă, dramatic atunci când Carole şi-a pierdut viaţa la doar 34 de ani!

În 1939 cel de-al doilea divorţ al lui Clark a fost finalizat, Carole l-a luat de bărbat, cuplul achiziţionând un ranch în Encino, California. Îndrăgostită până peste cap de Gable, Lombard ar fi fost gata să lase filmele pentru a-şi întemeia o familie cât mai repede… Din păcate, visul ei nu s-a împlinit. Actriţa a pierdut două sarcini, iar după eforturi disperate de fertilizare, atât cât permitea medicina timpurilor, Carole a trebuit să accepte că nu putea face copii şi s-a întors la… filme. În 1941, a plecat în Indiana, statul ei natal, pentru a strange bani ca să finanţeze operaţiunile militare ale armatei americane. În aceste campanii de strângere a banilor, era o practică obişnuită ca guvernul să se folosească de cele mai mari staruri ale vremurilor, scrie okmagazine.ro.

Înmormântat alături de Carole Lombard

După o operaţiune încheiată cu succes, în urma căreia numele ei a atras 2 milioane de dolari, Lombard urma să se întoarcă acasă. Pe 16 ianuarie 1942, ea, împreună cu mama ei şi Otto Winkler, agentul de presă al soţului ei, Clark Gable, plus 15 soldaţi, s-au urcat la bordul unui avion. După o escală pentru a-şi realimenta rezervoarele în Las Vegas, avionul a decolat din nou la 7 seara, 13 minute fatidice mai târziu prăbuşindu-se în munţi, la 51 de kilometri în sud-vestul Las Vegasului. Toşi cei 22 de pasageri ai navei au murit pe loc.

Povestea morţii lui Lombard a făcut înconjurul lumii, mai ales după dramatismul adăugat de încercarea lui Clark de-a urca singur în munţi pentru a recupera cadavrul soţiei. După pierderea lui Carole, Gable s-a întors la MGM să termine filmările la cea de-a doua peliculă cu… Lana Turner, cea care îi tulburase mariajul. Pentru ca apoi să se înroleze în forţele aeriene americane, plecând pe front, aşa cum îşi dorise Lombard… După război, Clark şi-a reluat cariera la Hollywood. Şi deşi a mai fost căsătorit de două ori – cu femei care îi semănau lui Carole, Gable a fost înmormântat alături de ea.

A murit la doar 59 de ani

Până la sfârşirea războiului nu s-a ştiut nimic despre el, fiind menţionat doar pentru o serie de acţiuni eroice în aviaţie. Întors din război şi profund marcat de ororile acestuia, precum şi de tragedia personală, reîncepe să filmeze în 1945, alături de Greer Garson, în filmul ''Adventure'' (1945), urmat de alte filme, printre care ''Mogambo" (1953), cu Ava Gardner şi cu Grace Kelly.

Ultimul film în care a jucat a fost ''The Misfits'', alături de Marilyn Monroe şi de Montgomery Clift, dar la doar două zile după încheierea filmărilor, Clark Gable a suferit un atac de cord şi a murit la 16 noiembrie 1960, la vârsta de 59 de ani. Filmul a fost ultimul şi pentru Marilyn Monroe. Actorul a fost înmormântat la Forest Lawn Cemetery din Los Angeles. În martie 1961, s-a născut John Clark Gable, fiul actorului şi al lui Kathleen Gable, mai precizează site-ul biography.com.