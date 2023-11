Dragostea tumultuoasă dintre Richard Burton și Liz Taylor: „E frumoasă dincolo de orice vis pornografic” VIDEO

Celebrul actor Richard Burton ar fi împlinit vineri, 11 noiembrie, 98 de ani. A murit în august 1984, la vârsta de 58 de ani, din cauza unei hemoragii cerebrale, dar a lăsat în urmă profilul unui mare star al Hollywoodului de altădată și tumultoasa sa poveste de dragoste cu Elizabeth Taylor, considerată cea mai frumoasă femeie din lume.

Au fost căsătoriți de două ori și au format unul dintre cele mai iubite și mediatizate cupluri, amorul lor trepidant dând naștere unor valuri întregi de speculaţii pe scena hollywoodiană.

S-au întâlnit pentru prima oară în 1952, când Burton era căsătorit şi avea o reputaţie de playboy irezistibil şi de băutor înrăit. Frumuseţea actriţei l-a tulburat din prima seară pe care au petrecut-o împreună, la o petrecere din Bel Air. Burton a izbucnit în râs, emoţionat. Era doar începutul unei atracţii care s-a dovedit ireistibilă.

„Richard era robit de Elizabeth“, mărturisea fratele mai mic al actorului, Graham Jenkins.

Zece ani mai târziu s-au reîntâlnit la Roma, pe platourile filmului „Cleopatra“. Burton nu fusese cooptat pentru acest film, ci doar l-a înlocuit pe actorul Stephen Boyd, care părăsise distribuţia.

Primul lor sărut de pe ecran a fost epic. Regizorul a trebuit să-i întrebe dacă poate spune „tăiaţi“, pentru că ei nu se mai opreau. Și au continuat să se sărute

„Atunci când se ating două bucăţi de dinamită, nu are cum să nu iasă o explozie“, povestea Burton peste ani.

Au încercat în zadar să-și reprime dorința, deoarece Liz Taylor, care era deja la al patrulea mariaj, nu mai dorea încă un divorţ mediatizat, iar Burton se simţea vinovat de efectele pe care această relaţie le avea asupra familiei sale.

Aveau momente în care nu-şi spuneau un cuvânt în plus faţă de cele din scenariu, urmate de escapade în doi, cu paparazzi pe urmele lor.

Vaticanul i-a pus la zid pentru „vagabondaj erotic“.

Și-au înșelat partenerii ca să fie împreună, iar adulterul lor a provocat un scandal la nivel mondial. Vaticanul a condamnat ceea ce a considerat a fi în cazul lor „vagabondaj erotic“.

Liz a divorţat de Eddie Fisher pe 5 martie 1964, după ce Burton divorţase de soţia sa, Sybil, în decembrie 1963.

Au așteptat două zile de la la divorţul actriţei, au zburat la Montreal, s-au cazat la hotelul Ritz Carlton sub numele de domnul şi doamna Smith şi s-au căsătorit.

Pentru Burton era a doua căsătorie, iar pentru Taylor a cincea.

În 1974 au divorţat, însă despărţirea nu a durat prea mult, căci s-au recăsătorit în 1975. Al doilea lor mariaj s-a încheiat în 1976, dar povestea de dragoste dintre ei a dăinuit dincolo de vremuri și datorită jurnalelor intime ale actotului (Burton şi-a consemnat viaţa cu meticulozitate, încă de la vârsta de 14 ani).

„O iubită-amantă sălbatică şi extraordinară”

Într-unul dintre jurnalele sale, Burton a scris că Elizabeth Taylor a fost „o iubită-amantă sălbatică şi extraordinară".

În 1968, la Paris, în timpul primei căsătorii cu frumoasa divă, Burton nota:

„Faimoşi cum suntem, bogaţi cum suntem, curtaţi cum suntem sau insultaţi cum suntem, plătiţi exagerat cum suntem, centrul atenţiei cum suntem, nu suntem blazaţi sau plictisiţi. Nu suntem invidioşi. Am fost neobişnuit de norocos toată viaţa mea, însă cel mai mare noroc a fost Elizabeth. M-a transformat într-un bărbat moral, este o amantă minunată, este timidă şi spirituală, nu e fraiera nimănui, e o actriţă strălucită, este frumoasă dincolo de idealurile pornografiei, este iertătoare şi iubitoare. Îmi tolerează toate lucrurile imposibile şi toate beţiile, e ca o durere în stomac atunci când e departe de mine şi mă iubeşte!

În jurnalele sale, Richard Burton a vorbit şi despre comportamentul urât pe care l-a avut uneori faţă Liz.

„Ieri a fost o altă zi îngrozitoare. M-am comportat foarte urât. Am insultat-o pe Elizabeth, am băut, scuzându-mă din când în când, pentru ca apoi să reiau tratamentul dur", nota actorul în august 1969.

„Am mâncat din acelaşi castron, ca doi căţeluşi”

Iată alte câteva pasaje în care Burton a scris despre Elizabeth Taylor:

3 iunie 1966

„Am filmat o singură scenă în dimineaţa acesta, însă Elizabeth a filmat trei. Apoi a trebuit să se spele pe cap, aşa că am plecat de la studio la 13.30. Am luat un prânz în stil italienesc la Corsetti: eu am mâncat sole (un peşte – n.r.), iar Eliz a mâncat biban cu cartofi prăjiţi. Am băut două sticle de vin Fontana Candida, iar la 21.00 dormeam deja. Pe la 02.00 noaptea mi-am făcut nişte supă de varză şi a venit şi Bon Apetito (Elizabeth Taylor). Am mâncat din acelaşi castron, ca doi căţeluşi”.

24 septembrie 1966, Italia

„Suntem în Torvaianica (în apropiere de Roma – n.r.). Ea găteşte, eu fac curat. Face hot dogs, hamburgeri, omletă şi supă. Eu fac salata şi fac curat. În afară de oamenii care se înghesuie uneori la autografe, nu ne prea deranjează lumea”.

10 ianuarie 1967

„Sunt îndrăgostit nebuneşte de ea în acest moment. Asta pe lângă faptul că o iubesc în nenumărate feluri”

24 mai 1967, Portofino

„E (Elizabeth) e nervoasă pentru că scriu despre ea în jurnal. E o fată drăguţă, grăsuţă, care iubeşte ţânţarii, urăşte bărcile şi iubeşte avioanele, are ochii ca murele şi nu are simţul umorului. Este ruşinoasă, pedantă şi dureros de conştiincioasă”.

30 iulie 1967, Taormina

„A slăbit, iar eu nu mă pot abţine să n-o ating. De fapt, nu a slăbit, dar a fost la masaj şi greutatea i-a fost redistribuită. În momentul acesta, e una dintre cele mai atrăgătoare fete pe care le cunosc. Cea mai atrăgătoare”.

30 septembrie 1967, Paris

„Am făcut ceva care frizează moralul. I-am cumpărat lui Elizabeth avionul cu care am zburat ieri. A costat 960.000 de dolari. Nu i-a displăcut”.